港报社评：释放长者劳动力须有就业机会--星岛日报5月6日

七十岁的施教仁用假身分证虚报年龄获受聘为保安员，被判监四个月。他和老伴坚持自食其力不靠综援的意志，获得社会广泛同情，可惜昨日申请减刑失败。社会除了协助施家两老解燃眉之急，还有待善心人筹谋日后提供自力更生的出路，当局推行释放长者劳动力政策时，更须做好配套安排。

施伯去深圳购入假身分证来使用，市民基于“情有可原”，希望法官体谅他的特殊情况轻判。裁判法官李唯治昨日拒绝覆核刑期，说四个月刑期已经“十分慷慨”，指公众不是律师。这些话听来不近人情，却突出了“法无可恕”。

使用虚假身分证不是小罪，施伯的处境令人同情，法官量刑却不能因为群情压力而偏离法律准则。施伯如果觉得法官处于不食人间烟火的象牙塔，可以寻求法律援助就判刑提出上诉，问题是经过法援署审批加上司法部排期，聆讯之日施伯可能已经刑满出狱。

四个月的刑期扣减三分一假期，施伯实则的铁窗生涯是两个多月，还有一个多月就可以出狱。老伴担心他乏人照顾，推迟了自己施手术的日期。在这段日子，各界慰问和支援不绝，现在大家要想一想，施伯出狱后的日子怎样过。

虽然施伯夫妇有资格申请综援，但是大家应尊重他们自食其力的意愿。由于施伯犯了涉及不诚实行为的罪行，出狱又未够三年，警方按例难以向他发出保安人员许可证，他重操故业的机会渺茫，社会应该向他提供适合的就业机会。

施伯求职难，不少老当益壮渴望自食其力的长者感同身受。有工作能力的长者，不少不愿靠综援接济，这种可贵精神，社会应该鼎力支持，最实际有效的支持方法就是向他们提供工作机会。

从社会整体需求考虑，当前不少行业出现人力短缺，中长期而言，劳工短缺情况将随人口老化而加剧，政府正千方百计释放长者劳动力以补不足，可是一些愿意工作的长者却难获聘用，政府解决劳工不足的努力只会事倍功半。

政府应该为长者就业拆墙松绑，以保安员为例，现时年满六十五岁的长者只能够担任单幢住宅楼宇的保安，而且受一连串限制，当局应该放宽条件，容许体检及格者可以担任屋苑和商场等物业的保安员。

此外，保险业对涉及年满六十五岁长者的劳工保险大加保费，当局应该积极与保险业商讨减费，降低雇主聘用长者的额外劳保成本，增加雇主聘请长者意欲。不少长者阅历丰富，办事可靠，而且不像年轻一辈容易跳槽，雇主宜多加考虑。

现时有志愿机构推出银发市场就业网，政府应该和志愿机构合作，方便长者接触就业资讯，让劳资双方得到适当的配套，缔造长者能够自力更生、纾缓劳动市场紧张、社会又可节省综援开支的多赢局面。

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