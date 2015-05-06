港报社评：长者工作年龄，应由健康决定--明报5月6日

73岁的施教仁（下称施伯），以假证虚报年龄继续当保安工作，结果被警方揭发检控，法庭判囚4个月。施伯在热心社运和法律界人士协助下申请覆核刑期，原审法官维持原判。施伯这宗案件，除了有典型的法理与人情元素引发广泛关注以外，还折射出即使长者不欲倚赖综援度日，而寻求自力更生所面对的困境，值得社会讨论和政府关注。

施伯的案件经传媒报道后，在社会上很快引发广泛回响，主要是他与妻子自食其力，不欲增加社会负担的精神，得到许多人认同和同情。施教仁与年迈妻子相依为命，他们信奉的生活信条是“不要麻烦别人”；虽然两人都年老多病，但是施伯坚持工作赚钱，不倚赖领取综援过活。不过，施伯6年前的年龄超过当保安的限制，他曾经到酒楼应征洗碗或清洁等工作，都因为年龄关系碰壁。后来，施伯在深圳购买伪造身分证，使自己“年轻”了10岁，先后三度找到保安工作，其间共挣取约54万元薪酬；到去年底被揭发使用伪造身分证，陷身囹圄。

施伯与妻子以病体残躯，与生活搏斗，在香港这个高度发展的社会，实际上反映了阴暗一面；不过，他们不向现实低头，努力主导自身命运，却又是人性阳光一面的映照。另外在案件曝光后，施妻连社会人士的热心济助也婉拒。如此种种，使他们的故事经传媒报道后引发广泛回响，不少人对两老的遭遇寄予同情，有人认为系狱4个月太重了，希望法官多从人情考虑，量刑从宽，云云。社运人士和法律热心人士介入，于是有了昨日覆核刑期一幕。

此案性质涉及持有假身分证作犯罪用途，罪行十分严重，法官初审时考虑了施伯的背景良好，判处入狱4个月。昨日覆核刑期，控方认为量刑起点为21个月，给予三分之一认罪扣减后应判刑14个月，因此表示法官已经十分轻判。法官决定维持原判，表示这类案件判监4个月已非常轻判，不明白为何引起社会如此大回响。

就人情角度，施伯的所为并非大奸大恶，正如施妻所说“他只是呃一份工作”，而施伯被囚已经超过一个月，代表律师提出希望法官改判缓刑或减刑使施伯即时获释放。不过，就法理而言，施伯获刑4个月，已是法官初审时综合考虑了法理人情的结果，皆因施伯涉及的罪行严重，难有再减刑的理由，相信法庭也不想释出鼓励以不法手段自食其力的信息。

法官对这宗“假证保安”案件的判决，法律基础强固理据充分，也顾及人情宽容，尽管判决使不少人感到无奈。这或许可视为对社会的一个机会教育，就是无论有多么正当理由，违法犯罪都不应该是选项。犯罪就要付出代价，即使是动人心弦的施伯也不能例外。这是此案对社会释出的信号，警惕任何人切勿以身试法。

若案件不再上诉，施伯在6月内就刑满；按他的情况，不可能再做保安工作。事实上，以施伯的健康状况，再工作也十分勉强，看来他和妻子两位老人家，不宜再坚持命运自主了，社会福利署应该关注他们日后的生活，派员劝说两老申领综援，安度晚年。

社会上不少长者，对人生价值有固执一面，他们认定“综援养懒人”，不希望领取综援被标签，以致想出不同办法，甚至接受厌恶性工作如洗碗、清洁工等来养活自己。若香港已经有一套全民退休保障制度，长者毋须为餬口而工作，则类如施伯的情况就不会出现，否则应该如何为长者创造工作机会和空间，是需要应对的问题。

以施伯为例，他因为年纪超逾做保安工作的限制才铤而走险，购买伪造假身分证谋职；设若没有年龄限制，施伯就毋须犯法。况且年龄设限，是否属于年龄歧视，也有争议。因此，当局宜研议是否取消保安工作年龄限制的规定，例如从业员每年或每两年须出具医生证明，显示健康状况适宜从事保安工作；这样的改动，也符合人类愈来愈健康和长寿的趋势。

由于医学昌明，医疗进步，许多人到了70来岁之龄，健康状况与过去相比，恍如50来岁的人；若他们愿意或期望继续工作，社会理应给予机会和空间。如果在规定上年龄不设限，由雇主按健康状况决定是否聘用，应该是较公平合理的安排。因应老年社会，政府已经研议延长公务员年龄，以应对工作人口减少，那么在其他行业、工种，当局也应全面检视，撤销或调整年龄规限，改由健康状况去决定一个人是否适宜继续工作。这是施伯“假证保安”衍生出来的问题，政府宜回应处理。

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