《中国新债预测》国开行三年和10年增发债收益率均值3.65%和3.84%

* 招标品种：2015年第七及10期增发债
* 期限及招标金额：均为50亿元
* 招标时间: 5月7日9:30-10:30
* 受访人数: 9位(券商和银行)
* 预测区间: 3.61%-3.69%；3.78%-3.87%
* 预测均值: 3.65%；3.84%
路透上海5月6日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和10年两期债。路透调查显示，国开行本周第二次招标发债增加供给压力，不过今日多期债发行稳中向好，略安抚市场心态，预计明日新债定位将接近二级，两个期限预测均值分别落在3.65%和3.84%。
国开行本周二招标发行的五期债中，三年和10年期中标收益率分别为3.6351%和3.8400%，对应投标倍数2.65倍和2.23倍。
华中一银行交易员称，按现有市况，新债定位有望与二级接近。但具体而言，其个人更倾向于短端稍低，长端略保守。
“因为短端需求好，所以短的极有可能低于预期，但(和周二结果比)10年券看平。”
今日进出口行和财政部分别发行了三年、五年和10年四个期限债券，整体需求较好。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年和10年期最新收益率为3.6594%和3.8252%；本次增发的标的券150207最新成交 在3.68%，150210 为3.8350%。
明日招标两期债为该行今年第七期 和第10期 的增发债，票面利率分别为和4.18%和4.21%。具体发行条款如下：
2015第七和10期增发债
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招标上限 均为50亿元
期限/计息方式 3/10年固息
招标时间 5月7日9:30-10:30
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 5月11日
起息日 3年：4月3日；10年：4月13日
分销期 5月11日
上市日 5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)