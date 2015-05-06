台湾债市：五年债殖利率连弹三日，随美债偏空

路透台北5月6日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周三盘初第三日上扬，续创一个半月高位。交易员表示，因美债价格续跌，不过五年券筹码集中，借券利率即将变负，抑制了空头气焰。
他们指出，虽然市场预期10年增额券104/5R 周四开始发行前交易殖利率将跳空开高，不过因隔天美国就要公布非农就业数据，再加上殖利率已累积一定弹幅，除非美债继续走空，否则再大弹空间有限。
〞这两天已陆续反应明天(104/5R殖利率)会开高，但五年券空单若再增加，借券利率会负更大。〞一位证券商交易主管说。
另一银行交易员也提及，今日借券放空必须借三天，空方也会考虑成本，因此殖利率弹到相对高位时动能趋缓。
今日104/6殖利率盘初一度来到1.0575%，续创一个半月盘中新高，前高为3月18日的1.0820%。
美国公债价格周二下跌，指标10年期公债收益率升至近两个月高位，因美国服务业数据强于预期，反映美国经济成长在冬季放缓后反弹。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.045-1.06%
* 10年公债104/5 ：1.59-1.62%
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)