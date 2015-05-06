澳新汇市：新西兰元受疲弱薪资数据冲击而下跌，澳元守住涨幅

“薪资下降是新西兰央行考虑降息时的三个关键测试因素之一，也是新西兰元走势的一大关注因素，”澳新银行(ANZ)资深策略师Sam Tuck称。
不过，他还指出，数据仍显示新西兰经济实现合理成长，不符合新西兰央行的另一个测试因素--需求走软。
对新西兰元而言，最新恒天然拍卖会上全球乳品价格进一步疲软也非利好因素。
新西兰元近期支撑位为0.7420美元，阻力位为0.7565美元。新西兰元最新报0.7480美元。
澳元走势则相反，澳元兑美元 高居0.7951美元水平，上个交易日上涨1.2%。支撑位于0.7915美元，0.8000美元为阻力暨心理位，上档阻力为上周所及三个月高位0.8077美元。
澳元兑日圆 回弹至95日圆上方，欧元兑澳元 则市在海外市场重挫0.015澳元之后疗伤止痛，报在1.4082澳元。
澳元涨势主要得益于澳洲最大出口创收来源--铁矿石价格的上涨以及兑新西兰元的大幅上涨。澳元兑新西兰元 跳升1.2%，至三个月高位1.0644新西兰元，最新报1.0615新西兰元。
澳元周二已经处于涨势，因澳洲央行在降息至2.0%纪录低位后，未发出再度降息的明确信号。
银行间市场利率期货<0#YIB:>显示，市场对于澳洲降息至2%以下的预期降温，目前预期12月之前降息的概率为40%。
澳洲统计局周三公布，澳洲3月经季节调整后的零售销售较前月上升0.3%。路透调查此前预估为增加0.4%。
(完)
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(编译 李春喜/刘秀红；审校 王颖/张明钧)