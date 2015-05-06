台湾汇市：台币早盘实质汇价偏升，国际美元走弱且外资略汇入

路透台北5月6日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价偏升。汇银人士指出，国际美元走弱，且外资小幅汇入推升台币，但估计周五美国非农就业数据公布之前市场料先观望。
汇银人士表示，上日的美国贸易数据不佳令国际美元走势转疲，外资盘初略见抛汇。但因台股 走弱，台币的升势并不明显，且交易量也不大。
〞早上外商银行在抛美金，...不过很清淡啦！〞一位大型银行交易员说。
汇银人士表示，由于美国近期公布的经济数据令人失望，本次美国就业数据可能指向经济前景偏向黯淡，这料令美元在数据公布前走弱，市场观望气氛转浓。
不过，他们认为，即便如此，台币兑美元汇价也短线不至于升过30.500的本波段偏强水位，因预估央行将坚守这个价位。
美国商务部称，3月贸易逆差激增43.1%，至514亿美元，为2008年10月以来最高，且百分比增幅为1996年12月以来最大。分析师表示，贸易逆差或许拉低增长，暗示美国第一季度国内生产总值(GDP)可能萎缩。
台币早盘主要实质交易区间落在30.670-30.691；上交易日实质区间则在30.682-30.700。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点小幅折价；一个月远汇报价 暂在30.620/30.650左右，上日收盘收在30.643。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.650-30.750
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(记者 罗两莎; 审校 高洁如/曾祥进)