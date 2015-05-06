版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:55 BJT

英国数据：4月服务业PMI意外升至八个月高位，缓解大选前经济放缓忧虑

不过Williamson表示，这些数据也彰显了国家经济缺乏平衡，比起对制造业，英国经济对服务业的依赖程度与日俱增。

“在政治面的不确定性上升之际，由于投资支出依旧令人失望地疲弱，因此必须仰赖消费者提振经济成长，”他表示。

Markit指出，4月服务业PMI产出价格指数出现六个月来首度下滑，且为逾三年来最低，降低了英国央行在今年升息的机率。(完) (编译 审校 于春红/艾茂林/陈宗琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐