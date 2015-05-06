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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 17:10 BJT

表格：欧元区3月零售销售较前月下滑0.8%，较上年同期成长1.6%

路透布鲁塞尔5月6日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区3月零售销售较前月下滑0.8%，较上年同期增加1.6%。路透调查预估分别为下降0.7%和增长2.4%。

欧元区2月零售销售修正后较前月增长0.1%(前值为下降0.2%),较上年同期增长2.8%(前值为增长3.0%)。

以下为详细数据

2014年 2015年

零售销售 10月 11月 12月 1月 2月 3月

较上月(%)

(经季节调整) 0.5 0.7 0.5 0.4 0.1 -0.8

较上年同期(%)

(经工作日调整） 1.5 1.3 3.2 2.8 2.8 1.6 (完)

(编译 高琦 审校 张若琪)

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