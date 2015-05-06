中国货币市场：IPO进半程主要回购利率续降，长期资金价格跌势亦渐明显

路透北京5月6日 - 本轮新股发行进入半程，中国银行间资金市场充裕局面依旧，周三早盘主要回购利率续降，其中交投最活跃的隔夜品种加权利率继续刷新逾四年半低点。
另外，随着近期短期资金利率的快速下行，三个月以及一年shibor等更长期限资金价格亦渐明显下行，其中三个月shibor一个月跌幅已经超过100个基点(bp)，一年略逊在25个bp左右。
“流动性还是非常泛滥，短期资金都出在加权附近，高于加权就比较困难了，如果比较晚的时候还没出掉也会减点。”上海一银行交易员称。
华南一银行交易员表示，七天期资金价格近期跌势放慢，主要因为参与IPO机构对该品种需求较大，但不排除IPO过后仍有回落空间。
自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。另据统计，本周沪深两市共有24只新股启动发行。
公开市场方面，在逆回购连续五次缺席后，一级交易商今日仍可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.4799 1.5163 -3.64
七天 2.3225 2.3647 -4.22
14天 2.9086 2.9288 -2.02
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.2650 0.2200 +404.50
七天 2.8900 2.2400 +65.00
14天 3.1000 3.0000 +10.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.6500 1.6500 +0.00
七天 2.5000 2.5200 -2.00
14天 3.1000 3.0000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 1.5230 1.5640 -4.10
七天 2.3690 2.3680 +0.10
三个月 3.8460 3.8815 -3.55
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 华小萌; 审校 李宏薇/黄凯)