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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:37 BJT

台湾央行：共发行1,498.3亿台币存单，存单发行余额增23亿

路透台北5月6日 - 台湾央行周三公布，共发行1,498.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,475.3亿台币相较，存单发行余额增23亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,404.3

91天期 0.93 86.0

182天期 1.05 8.0

央行上日发行6,853亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,711.2亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为197亿台币，累积超额准备为448亿台币、加计前期1%的超额准备为2,369亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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