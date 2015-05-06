《焦点》中国A股高位剧震折射市场与政策博弈，官媒口风飘忽不定煞费思量

* 沪指高位剧烈震荡折射出市场与政策的博弈

* 中国股市牛市基础未消，快牛或变慢牛

* 官方媒体口风飘忽不定令投资者煞费思量

作者 林琦

路透上海5月6日 - 本周中国A股走势一改此前持续上涨的强势，出现宽幅震荡并连续下挫。新股发行提速及获利回吐可能只是表面诱因，政策与市场的博弈才是背后的关键因素。

周二沪综指 大跌180点，跌幅逾4%创三个半月最大单日跌幅，周三早盘则大幅反弹但午后再现跳水，盘中最多跌去近两百点，投资者对未来走势愈加揣测不定。而部分官方媒体近期口风飘忽不定，更加剧了投资者对政策面的疑虑。

“近期大家讨论‘530’行情的多了起来，其实就是一种市场与政策博弈的预期。一旦大家对政策面没有顾忌，市场就会疯涨。”银河证券资深分析师任承德称。

当年为抑制股市过热，国家税务总局在2007年5月30日凌晨宣布将股票印花税率由0.1%调高到0.3%，引发A股市场出现数日暴跌，很多股票出现连续四五个跌停。而本周二股市大跌的原因之一，也来自一份券商报告引发的管理层将上调印花税率的传言。

而此前中国股市上涨势头凶猛，A股市场近三个月连续上涨，沪综指累计涨幅近五成。中国证监会于4月底频频放风，提示市场风险，并称将根据市场情况，在保证稳定市场预期的基础上，按月均衡发行，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。

任承德称，昨日大盘大跌当晚，一向被认为官方喉舌的新华即发表四篇股市评论文章，称A股牛市基础未变。这无疑给原本存有疑虑的投资者打了兴奋剂，催生了周三的盘中反弹。

在周二国内股指大跌后，新华社及新华网周二晚间连发《股市遭遇重创不失为一场洗礼 风雨过后更见彩虹》等四篇股市相关的文章，文章称增加新股供给并非打压股市，目前股市中期上行动力充沛，牛市格局仍将延续，A股终究将回归理性慢牛。

但周三的反弹昙花一现并继续大跌，仍显示出投资者情绪转趋不稳及对官媒口风和大盘的信心已不若之前。

**官媒风向迷团**

本轮中国A股牛市的最大推动力是资金面宽松，而政策导向及市场情绪成为左右短期走势的关键因素。诸如新华社、人民日报等官方媒体，成为投资者揣摩政策导向的重要工具。

“官媒的文章对中小股民有心理支持作用。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

此前，这两家官媒一向坚定支持A股走强，例如“4,000点只是牛市开始”等评论皆出自这些官媒。不过近日这些官方媒体文章透出的股市风向有些难捉摸。

人民日报周二刊登了一篇《牛市也别忘风险》的个人署名评论，被不少股民认为是政府释放做空信号，而新华社记者当天晚上刊发的四篇文章，强调A股牛市基础未变，极力呵护股市之意尽在言表，又被大家视为政策安抚信号。

信达证券研发中心副总经理刘景德认为，这些媒体文章只是代表记者个人观点，并非完全代表监管层态度，市场的解读带了一些想象成份。

交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏的评论相当尖锐。他说，这些官媒言论在多空之间频繁切换，市场涨的时候呼吁冷静，而市场跌的时候又迅速转向。频繁而飘忽的观点将逐渐地消耗这些舆论工具的可信度，就像“狼来了”的故事一样，同时适得其反地加剧市场预期的重新定价阶段波动。

“监管部门应该牢记它的主要作用是调节和监控市场风险，而不是股评家。”他称。

**整体向上趋势未变**

瑞银证券发布最新策略报告称，至目前为止，真正能改变市场上涨趋势的因素还没有出现，在宽松货币政策中期，及新增资金踊跃进入股市环境下，维持A股二季度震荡上行的观点。

报告认为，扭转A股市场趋势的因素有两条，即监管层态度发生根本转变和股票供给大幅上升。目前监管层只是提示风险，并未打压股市，大型融资活动也没有出现。

不少业内人士指出，目前相当多个股估值已高得离谱，且监管层多次提示风险后，市场情绪近日已出现分歧，继续快速上涨和调整后再上涨两种观点均有支持者。

“快牛还是慢牛之争，其实就代表了市场与政策之争。市场自然是希望快牛，赚钱快啊，但从国家意图来看，当然是希望牛市能够慢一点，长一点，更多地解决企业融资问题。”上海一券商分析师指出。

私募基金南海基金投资总监戴晶亦认为，“国家希望慢牛，就是能够维持一两年。涨得太快的话，几个月就结束了。”他认为，创业板未来还能涨，对于TMT（科技、媒体和电信）股票是不看市盈率的，但这个点位波动肯定加剧，投资者要有心理准备。（完）