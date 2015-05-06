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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰元卖压沉重

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    * 新西兰元/美元下跌1.12%，澳元/新西兰元涨1.4%，澳元/美元上涨
0.26%，欧元/美元上涨0.44%。
    * 中国沪综指上涨0.93%，香港恒生指数涨0.37%，MSCI亚太地区股指
(除日本外)跌0.75%，布兰特原油涨1.13%，美国原油涨1.64%。
    * 澳洲统计局周三公布，澳洲3月经季节调整后的零售销售较前月上
升0.3%。路透调查此前预估为增加0.4%。 
    * 新西兰失业率持稳，薪资数据疲弱。
    * 英国大选在即，卡梅伦与米利班德收官之战能否打破僵局？ 
(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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