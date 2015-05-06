欧洲政经：希腊已向IMF支付2亿欧元周三到期的利息--消息人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典5月6日 - 一位了解情况的希腊官员对路透表示，希腊已向国际货币基金组织(IMF)支付了周三到期的2亿欧元利息。
这位官员匿名表示，“已经支付完了。”
资金匮乏的希腊很快将现金告罄，而该国在努力劝说欧元区国家及IMF给予更多救助。周三到期的利息料对希腊不是个问题，但将于5月12日到期的7.50亿欧元利息或将是令人头疼的大事。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。