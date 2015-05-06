版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 15:03 BJT

欧洲政经：希腊已向IMF支付2亿欧元周三到期的利息--消息人士

路透雅典5月6日 - 一位了解情况的希腊官员对路透表示，希腊已向国际货币基金组织(IMF)支付了周三到期的2亿欧元利息。

这位官员匿名表示，“已经支付完了。”

资金匮乏的希腊很快将现金告罄，而该国在努力劝说欧元区国家及IMF给予更多救助。周三到期的利息料对希腊不是个问题，但将于5月12日到期的7.50亿欧元利息或将是令人头疼的大事。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐