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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月6日

路透伦敦5月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           341,000              -325
    锡             8,715              -355
    铅           166,350            -3,900
    锌           459,750            -6,200
    铝         3,863,250           -16,875
    镍           443,916              -144
    铝合金        22,980              -520
    NASAA         67,120              -320
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据        库存分布             品种    库存数据          库存分布
 铜      MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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