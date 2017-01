台湾货币市场:1月23日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月23日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单4,004.00亿台币。 --88甲3期18息共14.1225亿台币。 --105甲2期1息4.125亿台币。 --104甲2期2息6.36044亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --凯基商银发行2亿美元30年期美元计价债券。 --财政部发行五年期106甲2期公债,金额250亿台币。 --Natixis发行30年期美元计价债券,金额1.45亿美元。 --Natixis发行30年期美元计价债券,金额4.88亿美元。 --National Bank of Canada (Montreal Branch)发行30年期债券,金额1.97亿美元。 --Australia and New Zealand Banking Group Limited发行30年期美元计价债券,金额5.50亿美元。 --Santande