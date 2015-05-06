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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 15:47 BJT

英国债市：10年期公债收益率升破2.0%，触及12月初以来最高水平

路透伦敦5月6日 - 英国10年期公债收益率周三升至2.0%上方，为12月以来首见；当前全球公债市场卖压笼罩，英国周四将举行大选 。

0740GMT，英国10年期公债收益率 触及2.021%，为12月8日以来最高。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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