《财经洞察》改革年代中国亟需提升政策透明度及落地度

作者 沈燕

路透北京5月7日 - 中国正以前所未有的速度推进经济与社会等各项领域改革，但在政策透明度和落地方面明显不足。无论是从近期股指的大起大落，抑或诸多改革举措只见中央发文鲜见地方落实可略见一斑。

最典型的莫过于上周一则有关央企改革重组将由100多家减至40多家的消息直接让股市央企概念股集体大涨；而“两桶油”将合并的传闻也让多年未上涨停榜的中石油和中石化双双推至涨停，沪综指 更是不费吹灰之力直接攀上4,500点创逾七年新高。

其后国资委针对上述传闻的澄清公告又直接将市场借此题材大肆炒作的做多热情浇灭，并导致沪市综指大幅回调，股指由此陷入大幅震荡。

国资委上周一在其网站刊登的新闻稿称，经查该消息未向国资委进行过采访或核实。

但针对备受关注的国企改革方案顶层设计到底是何内容，何时发布等等市场关注的核心内容，却未见负责制订国企改革方案的国资委有明确的官方表态。

“两桶油合并根本不可能，国企减到40多家也不可能，国资委为什么不针对此事进行明确澄清？只会事后堵枪眼。”一位接近国资委的人士私下批评。

他指出，原本国企改革重组方案是放在发改委，但部委间的权利之争最终由国资委制订国企改革方案，搞了一年多弄来弄去都有许多问题，迟迟出不来。

“国企改革方案为什么出不了台？因为既不接地气又不听企业意见。”该位人士一针见血地批评。

不过路透并未就此事获得国资委的官方评论。

担心改革被部门利益左右显然中国此轮改革更强调顶层设计的重要原因。这也是中国本届政府不断强调并大刀阔斧简政放权的核心所在。

中国国家主席习近平近日主持召开中央全面深化改革领导小组第十二次会议就强调，要自觉服从改革大局、服务改革大局，勇于自我革命，敢于直面问题，共同把全面深化改革这篇大文章做好。

**政策透明度和落地度亟需提高**

一方面是中央政府大刀阔斧的推进改革和简政放权；但另一方面，诸多的改革方案有多少已落地及地方的实际执行情况如何似乎并不清晰。

位于中国西北边陲的乌鲁木齐市，由于政府机构要改革，包括工商、质检等多部门将合并，但对消息漫天飞却迟迟等不来具体方案出台的相关部门公务员们，基本就处于人心惶惶的等消息状态。

“都在等方案，大家基本无心上班，打个卡就各干各的，领导们也忙于各自找位子。”一位不愿具名的公务员无奈地称。

“有领导干部与企业家座谈时惊讶发现，去年11月出台的一份基础设施投融资文件，大家基本上都不知道。原来是地方传达不到位，特别是配套政策没有出来，导致诸如此类的好政策停留在纸面上。”人民日报周三的评论文章也称。