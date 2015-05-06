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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 17:10 BJT

《中国数据观测》4月新增人民币贷款预计跌破万亿大关，M2增速小升

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日


    --调查结果 : 
           4月指标               中值         区间       上月（季  上年同期   参与预测机构数
                                                            ）                
   广义货币供应量(M2)同比%       11.9       9.2-12.3       11.6      13.2           17
     新增人民币贷款(亿元)        9,030    8,000-13,200    11,800     7,747          16
     人民币贷款余额同比%         14.0       11.0-14.2      14.0      13.7           3
 外汇储备（为季度数据）（亿美      ~            ~           ~          ~            ~
             元）                                                             
        
    --数据要点:
    
    路透调查的16家机构预测中值显示，中国4月新增人民币贷款预计为9,030亿元人民币，较上月有两千亿规
模的下降；银行风险偏好下降令供给不足，实体经济低迷导致需求不振，共同导致4月新增贷款规模回落。
    
    “4月20日开启了全面降准，但实体经济的疲软，以及地方财政的阶段性压力，或将使得银行的风险偏好
难有显着改善；降准提升了银行的放贷能力，但银行的放贷意愿难有起色。”华创证券报告表示。
    
    尽管市场对4月新增贷款规模的预测明显低于今年前三个月的逾万亿高位，但仍然处于较高水平。招商证
券报告认为，配合前期大量批复的基建项目资金落实，以及部分表外非标转入表内，预计4月信贷规模依然不
低。
    
    而路透调查的17家机构预测中值显示，4月M2的同比增速11.9%，较上月小幅上升。交通银行报告称，存款
准备金率下调、定向宽松、短期信贷投放较多等因素有利于货币乘数扩张，M2增速小幅回升。

    但市场预期的M2增速明显低于去年同期。中金报告解释这与高基数有关，去年4月份M2有一个异常的升高
，可能源于央行对政策性银行投放的巨量PSL（补充抵押贷款）。
    
    中国人民银行自4月20日起，下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点，并有针对性地实施定向降准措
施。            

    中国央行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下
调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。            
    
    第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，近五成机构预期中国一年期存款基准利率5月将下调；
逾八成受访机构认为中国5月将维持大型存款机构法定存款准备金率。            
   
    
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    以下为本次路透调查结果:  
     
 机构名称            新增贷款    M2(同比%)   人民币贷款余
                    (亿元人民币              额     (同比
                         )                        %)
 平安证券                ~          11.7          ~
 方正证券              9,500        12.1          ~
 交银国际              8,600        12.0         14.0
 交通银行              9,500        11.8          ~
 High Frequency        9,279        9.2           ~
 华创证券              8,500        11.5           ~
 中信建投              13,200       11.9           ~
 花旗                  9,000        12.3           ~
 招商证券             10,000        12.1          ~
 瑞银                  9,200        12.0         14.2
 渣打                  9,060        11.9          ~
 申万宏源              8,000        11.0         11.0
 华侨银行              8,800        12.0          ~
 摩根大通                ~          11.8          ~
 中金                  8,000        10.5           ~
 汇丰银行              9,000        12.0          ~
 Action Economics      9,000         ~            ~
 中信证券              12,000       12.1           ~
 (完)      

 (发稿 李贺; 审校 黄凯)

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