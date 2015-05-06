《中国数据观测》4月新增人民币贷款预计跌破万亿大关，M2增速小升

* 公布内容: 4月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚5月15日 --调查结果 : 4月指标 中值 区间 上月（季 上年同期 参与预测机构数 ） 广义货币供应量(M2)同比% 11.9 9.2-12.3 11.6 13.2 17 新增人民币贷款(亿元) 9,030 8,000-13,200 11,800 7,747 16 人民币贷款余额同比% 14.0 11.0-14.2 14.0 13.7 3 外汇储备（为季度数据）（亿美 ~ ~ ~ ~ ~ 元） --数据要点: 路透调查的16家机构预测中值显示，中国4月新增人民币贷款预计为9,030亿元人民币，较上月有两千亿规 模的下降；银行风险偏好下降令供给不足，实体经济低迷导致需求不振，共同导致4月新增贷款规模回落。 “4月20日开启了全面降准，但实体经济的疲软，以及地方财政的阶段性压力，或将使得银行的风险偏好 难有显着改善；降准提升了银行的放贷能力，但银行的放贷意愿难有起色。”华创证券报告表示。 尽管市场对4月新增贷款规模的预测明显低于今年前三个月的逾万亿高位，但仍然处于较高水平。招商证 券报告认为，配合前期大量批复的基建项目资金落实，以及部分表外非标转入表内，预计4月信贷规模依然不 低。 而路透调查的17家机构预测中值显示，4月M2的同比增速11.9%，较上月小幅上升。交通银行报告称，存款 准备金率下调、定向宽松、短期信贷投放较多等因素有利于货币乘数扩张，M2增速小幅回升。 但市场预期的M2增速明显低于去年同期。中金报告解释这与高基数有关，去年4月份M2有一个异常的升高 ，可能源于央行对政策性银行投放的巨量PSL（补充抵押贷款）。 中国人民银行自4月20日起，下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点，并有针对性地实施定向降准措 施。 中国央行自2015年3月1日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下 调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。 第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，近五成机构预期中国一年期存款基准利率5月将下调； 逾八成受访机构认为中国5月将维持大型存款机构法定存款准备金率。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余 (亿元人民币 额 (同比 ) %) 平安证券 ~ 11.7 ~ 方正证券 9,500 12.1 ~ 交银国际 8,600 12.0 14.0 交通银行 9,500 11.8 ~ High Frequency 9,279 9.2 ~ 华创证券 8,500 11.5 ~ 中信建投 13,200 11.9 ~ 花旗 9,000 12.3 ~ 招商证券 10,000 12.1 ~ 瑞银 9,200 12.0 14.2 渣打 9,060 11.9 ~ 申万宏源 8,000 11.0 11.0 华侨银行 8,800 12.0 ~ 摩根大通 ~ 11.8 ~ 中金 8,000 10.5 ~ 汇丰银行 9,000 12.0 ~ Action Economics 9,000 ~ ~ 中信证券 12,000 12.1 ~ (完) (发稿 李贺; 审校 黄凯)