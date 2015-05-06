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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:08 BJT

中东情势：伊朗导人哈梅尼称拒绝在胁迫下进行核谈判--电视台

路透安卡拉5月6日 - 伊朗国家电视台报导，伊朗最高领导人哈梅尼周三表示，伊朗不会在威胁之下接受核协议。

“伊朗无法接受在威胁之下(与主要强国)举行核谈判...我国不会接受...军事威胁无助于谈判，”伊朗的英语电视台Press TV引述哈梅尼谈话称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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