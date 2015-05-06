欧元债市：德国、意大利及西班牙公债齐跌，收益率皆触及年内高位

市场人士仍难以完全理解这波走势。债市跌势在上周加速，当时的数据显示物价升幅超过预期，并且欧元区民间信贷出现三年来的首次扩张。

油价上涨在全球重燃通胀预期，英国公债和美国公债收益率也都急剧走升。

但许多分析师仍表示，仅仅是通缩忧虑缓解这一点，并不足以引发如此剧烈的收益率上涨。德国4月通胀率仍处在0.3%的低位。

交易员称，这是因为最初的卖压导致收益率升到投资者设定的自动止损水准，从而触发停止单，引发滚雪球效应。在全球各国央行大肆买债后，全球债市的流动性变低，也放大了这波行情。

“从宏观角度看，这次的公债卖压已经算是姗姗来迟。过去几个月里欧元区数据已经显现改善，”Nordea的首席固定收益分析师Jan von Gerich表示。

“从这类数据中总能找到理由，但我并不认为这是根本原因...收益率已经太低，让中长期投资大户再也没有兴趣。”

在这么低的收益率水准，许多高评级债券的投资者其实都在亏钱。

较长期公债受创最大，德国30年期公债收益率 上涨8个基点至1.12%，三周前曾最低达到0.40%。（完）

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