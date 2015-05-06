路透伦敦5月6日 - 以下为IRONFX分析师MARSHALL GITTLER对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：从1.1045略上方反弹，目前趋于再度测试1.1260的阻力区域。这强化了我对短线前景将维持正面的看法。不过，我还是希望看到可以明显收在1.1260区域上方，才会对上行趋势更有信心。这样的突破，将能为继续朝着1.1375的下一道阻力挺进铺平道路，1.1375也是2月26日触及的高点。我们的动能研究支持欧元近一步走扬的看法，至少将再一次测试1.1260区间。相对强弱指标(RSI)从50的位置反弹，目前偏向上行；已转为正向的平滑异同移动平均线(MACD)已经触底，可能很快向上突破触发线的水平。在日线图中，如果升破1.1045，将意味着双底部型态的完成，这可能暗示会有更强大的多头走势。
英镑/日圆：从近181.45水平反弹，目前朝着182.80的阻力线前进。我认为如果突破这道阻力，则可能挑战下一个目标障碍183.75。短线摆动点支撑这样的观点。相对强弱指标已经回到50上方，并持续向上；平滑异同移动平均线已经在零水平的略下方触底，可能很快向上突破触发线的水平。在日线图方面，英镑/日圆已经在50日与200日移动均线上方交投，这使得短线趋势保持完整。更重要的是，我们也从每日摆动点中找到正面的动能。14日相对强弱指标从50上方反弹，而每日平滑异同移动平均线也位于触发线与零水平线之上。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1241 1.1184 +0.51 -7.08 1.2097
美元/日圆 119.72 119.82 -0.08 +0.03 119.68
欧元/日圆 134.61 134.05 +0.42 -7.02 144.77
美元/瑞郎 0.9237 0.9260 -0.25 -7.08 0.9941
英镑/美元 1.5156 1.5180 -0.16 -2.68 1.5573
美元/加元 1.2031 1.2064 -0.27 +3.55 1.1618
澳元/美元 0.7982 0.7940 +0.53 -2.28 0.8168
新西兰元/美元 0.7502 0.7553 -0.68 -3.78 0.7797
欧元/瑞郎 1.0384 1.0360 +0.23 -13.65 1.2026
欧元/英镑 0.7414 0.7364 +0.68 -4.40 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3308 9.3407 -0.11 -1.46 9.4688
美元/挪威克朗 7.5235 7.5692 -0.60 +0.69 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 于春红)