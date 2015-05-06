《路透晚报》--5月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：逢假日休市
--中国股市：沪综指震荡收低1.6%连两日大跌，获利盘继续大举出逃
中国股市沪综指震荡收低1.6%，连续两日大跌。分析师指出，昨日股指大跌逾4%之后，隔夜新华社的偏暖评论一度推动股指反弹，但护盘作用昙花一现。沪综指午后获利盘大举出逃推动股指大幅跳水，市场人气明显受挫。
沪综指收报4,231.33点，跌67.38点或1.57%，盘中高低点分别为4,376.35点和4,187.37点；上证A股今日成交7,131.54亿元人民币，上日为8,020.48亿元。
--香港股市：恒指回吐早盘涨幅而终场收低，追随大陆股市跌势
香港股市追随中国大陆股市的跌势，回吐早前涨幅而收低。基础设施类股和工业类股领跌。恒生指数下滑0.4%，收报27,640.91点。恒生国企指数下跌0.6%，收报13,997.35点。
--汇市：德债下跌提振欧元/美元升向两个月高位
欧元兑走软的美元升向两个月高位，德国10年期公债收益率上涨支撑欧元。该收益率触及今年以来最高水准，缩小了与美国公债之间的利差。
美国与德国10年期公债收益率的利差缩窄至大约165个基点，为3月底以来最低。受此影响，欧元/美元在欧洲盘初上涨0.6%，至1.1264美元，小幅升向周五触及的两个月高点1.1290。
--欧元债市：德国、意大利及西班牙公债齐跌，收益率皆触及年内高位
德国、西班牙及意大利的借贷成本均触及2015年高位，因通缩疑虑缓解及投资人对公债收益率超低水准的不安情绪，所引发的全球公债一波跌势愈演愈烈。
指标10年期德国公债收益率(殖利率)报0.58%，上个月甫创下纪录低位0.05%，当时许多投资人还预期，因为欧洲央行的大规模买债计划，德债收益率将会跌至负值。西班牙及意大利公债收益率皆上扬，接近2%。
--国际油市：油价触及2015年内新高，因美元走软、利比亚出口中断
原油价格上涨逾1美元至2015年内新高，延续一个月来的涨势，受到美元走软及利比亚原油出口中断等因素支撑。0844GMT，布兰特原油跳涨1.53美元至每桶69.05美元。美国原油上涨1.61美元至每桶62.01美元。
--全球金市：金价连三日上涨，受美国数据不振与避险需求提振
金价连续第三日上涨，受美元走弱以及美国经济数据表现好坏不一，引发对于美联储料不急于升息的臆测提振。0846GMT，现货金报每盎司1,192.00美元，接近1, 200美元的关键水平。
--金属期市：伦铜自近五个月高点下滑，但美元走软带来一些支撑
伦敦期铜下跌，脱离上日触及的近五个月高点。美国疲弱经济数据重新燃起投资者对全球经济成长的忧虑，不过有关中国及美国将提供政策支撑的预期，帮助限制了期铜跌幅。
0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.9%，至每吨6,420美元，上日伦铜触及12月15日以来最高6,481美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)
(整理 张明钧; 审校 高琦)