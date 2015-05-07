《路透晚报》--5月7日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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[市场摘要]
--日本股市：跌至逾一个月低点，受全球公债价格下滑拖累
日本股市日经指数周四跌至逾一个月低点，因全球范围内公债价格下跌，引发了投资者的担忧，加之美国股市前一日也收低。日股日经指数收低1.2%，报19,291.99点，为4月1日以来最低收盘水准。
--中国股市：沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌大盘
中国股市沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。
沪综指收报4,112.21点，跌117.06点或2.8%，此前收盘高点为4月15日的4,084.16点；上证A股今日成交5,369.79亿元人民币，上日为7,131.54亿元。
--香港股市：恒生指数连六跌收挫1.3%，摩根士丹利调降MSCI中国指数
香港股市恒生指数连续第六个交易日收跌，因一向看多中国的摩根士丹利调降明晟(MSCI)中国指数的投资评级，为七年半以来首见，理由为担心估值水准。恒生指数下滑1.3%，收报27,289.97点。恒生国企指数下跌1.6%，收报13,768.47点。
--汇市：欧元兑美元涨至10周高点，受欧债收益率上升提振
欧元触及10周高点，追随欧洲公债收益率(殖利率)涨势，并受益于美元卖压，因美国就业数据疲弱引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的臆测。
英国展开数十年来结果最难预料的大选，欧元兑英镑升至三个月高点。不过英镑兑美元小跌，仍在过去两周的区间交投。
0841GMT，欧元兑美元报1.1357，日内涨0.05%；欧元兑英镑报0.7478，日内上扬0.54%
--欧元债市：主要债市跌势加剧，面临新债发行考验
欧元区主要债市大跌走势加剧，超过120亿欧元的新债发行即将登场，令市况更加恶化，这批新债将对投资人需求构成严重考验。法国10年期公债收益率(殖利率)上涨3个基点，至0.95%，为去年12月以来最高，指标德国公债收益率涨幅相近，升至0.63%。
--国际油市：油价继昨日触及年内高点后下跌，供应依然充裕
油价下跌，因一位OPEC成员国代表表示该组织将坚持寻求提高市场份额，而不是减产的策略，交易商对近几周油价涨势进行获利了结，昨日油价曾触及2015年年内高点。
0846GMT，油价反弹回升，布兰特原油上涨0.5美元，报每桶68.27美元。美国原油上涨0.21美元，报每桶61.14美元。
--全球金市：金价连二日下滑，因欧美公债收益率上升
金价连续第二日下滑，因公债收益率(殖利 率)上涨损及黄金的投资吸引力，另外，美联储升息时间点的不确定性，也令金价承压。0848GMT，现货金报每盎司1,181.56美元，上日收跌0.1%，金价连续第五日持于1,200美元关键水平下方。
--金属期市：伦铜在五个月高点附近徘徊，受美元疲软的支撑
伦敦期铜近持平，距离近日所及的五个月高点不远，因美元走疲，以及中国可能进一步放宽政策以刺激经济的期望，抵销了对于需求增长迟滞的担心。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回升至每吨6,422美元，上日下跌1.4%。LME期铜周二升至6,481美元，为12月15日以来最高。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 于春红)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加