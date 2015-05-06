更正-《综述》公债价格骤跌和大宗商品急升，显示通胀回升希望

(因译文有误，第十二段应为“美国原油涨势也不遑多让，目前报每桶61.34美元”，非“美国原油也距离61.34美元的水准不远。”)

路透悉尼5月6日 - 避险公债价格突然下跌，而自然资源价格则急速上涨，可能预示通缩局面即将结束，回归到以前的通胀状态。

欧元区公债价格下滑最为突出。德国10年期公债收益率 短短四个交易日就大涨了两倍至0.517%，抹掉了今年的所有价格涨幅。

这种情况可能显示，欧洲央行(ECB)庞大的购债计划见效速度甚至快于乐观者的希冀。

“过去六个月金融环境明显放松，这是强力刺激，”瑞士信贷的研究分析师Christel Aranda-Hassel表示。

“今年和明年欧元区经济成长存在明显的上行可能。从这点来看，经济形势显得与零以及不断下降的公债收益率更加不相称。”

其它公债市场也在跟进，表明全球各地投资者可能都认为经济复苏与通胀回升就在眼前，即使实际数据顶多是好坏参半。

经济数据显示第一季美国和中国经济动能大幅减速，同时企业调查预示，未来几个月亚洲仍将表现低迷。但上周数据表示，欧元区已步出通缩，美国服务业增速良好，薪资通胀加速。

美国10年期公债收益率 周二触及两个月高位2.20%，一周多前为1.92%。

澳洲、加拿大及英国公债收益率均触及至少四个月来最高水准。英国在周四举行大选前，公债承受着政治不确定性的额外压力。

虽然众所周知全球走势拐点很难预料，但最近几天大宗商品也在朝这个方向进展。

油价及铜价均迅速走升至今年迄今最高水准，锌价则触及八个月来高位。

布兰特原油期货 从1月低点已累计上涨50%，至每桶68.24美元，美国原油 涨势也不遑多让，目前报每桶61.34美元。

在图表上，公债收益率的跳升看上去诡异地与铜价走势非常相似，暗示就算两者不存在因果关系，也存在某种程度上的关联。(图表：link.reuters.com/few64w)

**“期限风险的逆袭”**

债券收益率重拾升势的另一个相对不利解释，可能是单纯的调整仓位压力，也就是追捧较长天期券种的热潮已经过头，导致收益率低到让买家却步。

苏格兰皇家银行债市策略主管William O'Donell即持这样的观点，他称之为“期限风险的逆袭”(Term Risk Tantrum)，他所指的是投资人年复一年出借资金所要求的溢价。

“我们认为，整体的价格重新调整，与许多固定收益及风险市场“过热”交易的扰动/平仓是一样的意思。”

“看来已经接近持续空头修正的边缘。”

若收益率上升并非反映经济背景改善，这将有如作茧自缚，造成金融条件收紧、打消景气复苏。

关键在于决策人士是否会就债市的巨变提出抗议，如同他们近几年来的作为一样。

荷兰合作银行分析师团队在致客户报告中表示，“这一切看来像是全球经济还不确定是否正处于转折点...收益率曲线的末端给出了肯定的答案，但各国央行最多只说“有可能”处于转折点。”

德国公债及铜价图表：link.reuters.com/few64w

商品价格及美元走势：link.reuters.com/vaw64w

七国集团(G7)国内生产总值(GDP)：link.reuters.com/kym82w