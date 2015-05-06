更正-《综述》公债价格骤跌和大宗商品急升，显示通胀回升希望

国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
(因译文有误，第十二段应为“美国原油涨势也不遑多让，目前报每桶61.34美元”，非“美国原油也距离61.34美元的水准不远。”)
路透悉尼5月6日 - 避险公债价格突然下跌，而自然资源价格则急速上涨，可能预示通缩局面即将结束，回归到以前的通胀状态。
欧元区公债价格下滑最为突出。德国10年期公债收益率 短短四个交易日就大涨了两倍至0.517%，抹掉了今年的所有价格涨幅。
这种情况可能显示，欧洲央行(ECB)庞大的购债计划见效速度甚至快于乐观者的希冀。
“过去六个月金融环境明显放松，这是强力刺激，”瑞士信贷的研究分析师Christel Aranda-Hassel表示。
“今年和明年欧元区经济成长存在明显的上行可能。从这点来看，经济形势显得与零以及不断下降的公债收益率更加不相称。”
其它公债市场也在跟进，表明全球各地投资者可能都认为经济复苏与通胀回升就在眼前，即使实际数据顶多是好坏参半。
经济数据显示第一季美国和中国经济动能大幅减速，同时企业调查预示，未来几个月亚洲仍将表现低迷。但上周数据表示，欧元区已步出通缩，美国服务业增速良好，薪资通胀加速。
美国10年期公债收益率 周二触及两个月高位2.20%，一周多前为1.92%。
澳洲、加拿大及英国公债收益率均触及至少四个月来最高水准。英国在周四举行大选前，公债承受着政治不确定性的额外压力。
虽然众所周知全球走势拐点很难预料，但最近几天大宗商品也在朝这个方向进展。
油价及铜价均迅速走升至今年迄今最高水准，锌价则触及八个月来高位。
布兰特原油期货 从1月低点已累计上涨50%，至每桶68.24美元，美国原油 涨势也不遑多让，目前报每桶61.34美元。
在图表上，公债收益率的跳升看上去诡异地与铜价走势非常相似，暗示就算两者不存在因果关系，也存在某种程度上的关联。(图表：link.reuters.com/few64w)
**“期限风险的逆袭”**
债券收益率重拾升势的另一个相对不利解释，可能是单纯的调整仓位压力，也就是追捧较长天期券种的热潮已经过头，导致收益率低到让买家却步。
苏格兰皇家银行债市策略主管William O'Donell即持这样的观点，他称之为“期限风险的逆袭”(Term Risk Tantrum)，他所指的是投资人年复一年出借资金所要求的溢价。
“我们认为，整体的价格重新调整，与许多固定收益及风险市场“过热”交易的扰动/平仓是一样的意思。”
“看来已经接近持续空头修正的边缘。”
若收益率上升并非反映经济背景改善，这将有如作茧自缚，造成金融条件收紧、打消景气复苏。
关键在于决策人士是否会就债市的巨变提出抗议，如同他们近几年来的作为一样。
荷兰合作银行分析师团队在致客户报告中表示，“这一切看来像是全球经济还不确定是否正处于转折点...收益率曲线的末端给出了肯定的答案，但各国央行最多只说“有可能”处于转折点。”
德国公债及铜价图表：link.reuters.com/few64w
商品价格及美元走势：link.reuters.com/vaw64w
七国集团(G7)国内生产总值(GDP)：link.reuters.com/kym82w
(完) (编译 张涛/于春红/张明钧; 审校 艾茂林/陈宗琦/王洋)
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月20日(五) -- 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.8% +6.7% 工业增加值 12月 +6.0% +6.1
* 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中 没有找到对美元下大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先 ”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone 称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后 去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年 12月的升息则为近10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货 币上涨。 市场不确定性令美元在