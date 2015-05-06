《中国债市每日综述》现券仍弱IRS走升，午后国债期货带动券价续走跌

国际油市：美国上周活跃钻机数增幅创下2013年4月以来最多--贝克休斯
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
* 现券弱势延续，收益率较上日小涨
* IRS升势不改，幅度在7-8个基点
* 一级新债需求略显暖意，但对二级市场提振有限
* IPO进半程主要回购利率续降，资金不改宽裕局面
路透上海5月6日 - 中国银行间债市周三现券收益率和利率互换(IRS)续小涨。交易员表示，上午一级新债需求略显暖意，但对二级市场提振有限，午后国债期货加大跌幅带动现券更趋弱，收益率较上日仍录得一定涨幅，IRS亦升势不改，幅度近7-8基点。
交易员并指出，目前资金利率低位及政策宽松预期虽有望支撑现券，但在供给等施压下，短期做多动力有限。
“10年国开上了3-4bp，一级虽好点，但最近都弱，对二级带动不明显。”北京一银行交易员称，下午国债期货带动了七年国债抛盘加大，其他品种收益率也有1-2个点的涨幅。
一级市场上，财政部续招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4071%，接近此前3.41%的市场预测均值；进出口银行上午招标的三年、五年和10年期固息增发债，中标收益率均低于中债估值水平，投标倍数均在3倍以上。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8600/3.8300%，上日尾盘为3.8460/3.8000。
上海一银行交易员表示，相对而言，对债市中短端品种仍持相对乐观态度，毕竟资金利率低位存在一定支撑；但是对长端品种则态度谨慎，地方债供给及未来宏观经济数据等改善均令长债承压。
“政策面还是宽松的，资金利率不太可能上去，这样加杠杆的话利润还是不错的，”他称，所以目前买短债还是安全。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.290民币，较上日结算价跌0.75%；10年期国债主力合约T1509 收报97.15元，较上日结算价跌0.38%。
**IPO进半程主要回购利率续降**
本轮新股发行进入半程，银行间资金市场充裕局面依旧，周三主要回购利率续降，其中交投最活跃的隔夜品种加权利率继续刷新逾四年半低点。
另外，随着近期短期资金利率的快速下行，三个月以及一年shibor等更长期限资金价格亦渐明显下行，其中三个月shibor一个月跌幅已经超过100个基点(bp)，一年略逊在25个bp左右。
“流动性还是非常泛滥，短期资金都出在加权附近，高于加权就比较困难了，如果比较晚的时候还没出掉也会减点。”上海一银行交易员称。
华南一银行交易员表示，七天期资金价格近期跌势放慢，主要因为参与IPO机构对该品种需求较大，但不排除IPO过后仍有回落空间。
自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。另据统计，本周沪深两市共有24只新股启动发行。
公开市场方面，在逆回购连续五次缺席后，一级交易商今日仍可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。 (完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 美国能源企业本周增加的活跃钻机数(rig count)为将近四年来最多，延续持续了八个月的复苏态势。自从石油输出国组织(OPEC)去年12月初达成减产协议之后，已提振油价站上每桶逾50美元，美国钻探商趁此良机增加开采。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(一) 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 +0.5% +1.1% 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月20日(五) -- 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.8% +6.7% 工业增加值 12月 +6.0% +6.1
* 宣誓就职仪式后美元几无变动 * 特朗普就职演讲没有强调政策细节 路透纽约1月20日 - 美元周五走低，交投震荡，因投资者在新总统特朗普的就职演说中 没有找到对美元下大赌注的理由。 特朗普讲话期间美元指数 一度跌至盘中低位，因特朗普在讲话中承诺“美国优先 ”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧。 但跌幅微弱，因特朗普没有谈及具体的经济和贸易政策。 “看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone 称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后 去年初出现的巩固。” 美国联邦储备理事会(FED/美联储去年)12月上调隔夜利率，为2016年首次升息，2015年 12月的升息则为近10年来的首次。 美元兑欧元 、日圆 和英镑 下跌，周五稍早曾录得微弱涨幅。 美元兑澳元 、新西兰元 和加元 ，以及大部分其它主要商品生产国货 币上涨。 市场不确定性令美元在