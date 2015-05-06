《中国债市每日综述》现券仍弱IRS走升，午后国债期货带动券价续走跌

* 现券弱势延续，收益率较上日小涨

* IRS升势不改，幅度在7-8个基点

* 一级新债需求略显暖意，但对二级市场提振有限

* IPO进半程主要回购利率续降，资金不改宽裕局面

路透上海5月6日 - 中国银行间债市周三现券收益率和利率互换(IRS)续小涨。交易员表示，上午一级新债需求略显暖意，但对二级市场提振有限，午后国债期货加大跌幅带动现券更趋弱，收益率较上日仍录得一定涨幅，IRS亦升势不改，幅度近7-8基点。

交易员并指出，目前资金利率低位及政策宽松预期虽有望支撑现券，但在供给等施压下，短期做多动力有限。

“10年国开上了3-4bp，一级虽好点，但最近都弱，对二级带动不明显。”北京一银行交易员称，下午国债期货带动了七年国债抛盘加大，其他品种收益率也有1-2个点的涨幅。

一级市场上，财政部续招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4071%，接近此前3.41%的市场预测均值；进出口银行上午招标的三年、五年和10年期固息增发债，中标收益率均低于中债估值水平，投标倍数均在3倍以上。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8600/3.8300%，上日尾盘为3.8460/3.8000。

上海一银行交易员表示，相对而言，对债市中短端品种仍持相对乐观态度，毕竟资金利率低位存在一定支撑；但是对长端品种则态度谨慎，地方债供给及未来宏观经济数据等改善均令长债承压。

“政策面还是宽松的，资金利率不太可能上去，这样加杠杆的话利润还是不错的，”他称，所以目前买短债还是安全。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.290民币，较上日结算价跌0.75%；10年期国债主力合约T1509 收报97.15元，较上日结算价跌0.38%。

**IPO进半程主要回购利率续降**

本轮新股发行进入半程，银行间资金市场充裕局面依旧，周三主要回购利率续降，其中交投最活跃的隔夜品种加权利率继续刷新逾四年半低点。

另外，随着近期短期资金利率的快速下行，三个月以及一年shibor等更长期限资金价格亦渐明显下行，其中三个月shibor一个月跌幅已经超过100个基点(bp)，一年略逊在25个bp左右。

“流动性还是非常泛滥，短期资金都出在加权附近，高于加权就比较困难了，如果比较晚的时候还没出掉也会减点。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员表示，七天期资金价格近期跌势放慢，主要因为参与IPO机构对该品种需求较大，但不排除IPO过后仍有回落空间。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。另据统计，本周沪深两市共有24只新股启动发行。