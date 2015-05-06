人民币衍生品：美元掉期升水受离岸DF拖累多下跌，即期走向成关键

路透上海5月6日 - 中国境内美元/人民币掉期 周三多数期限回落。本周离岸人民币远期（DF）大幅下行至年初低点附近，拖累境内掉期升水下跌；市场或已充分预期中国央行降息降准预期，未来掉期升水升跌还需看即期走向。

分析人士指出，节后本币资金面整体依然偏松，本周多只新股发行并未推高超短端美元掉期升水 ，大行持续为即期结汇方向提供美元流动性，继续淡化贬值预期，如若人民币汇率温和走强，长端掉期升水点仍有一定的下行空间。

“本周DF资金明显松了，受离岸影响，境内美元掉期下行，从走势看IPO影响不大，本币资金还是很松，”一中资行交易员表示，“如果远期结汇出来，美元掉期点还是要下去的，一年期美元掉期点下探至1,400甚至1,300都有可能的。”

另一股份行交易员指出，央行降准降息对掉期的影响，某种程度上讲可能已经price in（反映在）里面，降息的边缘效应变弱，降准带来的流动性宽松可能也只会短暂拉低掉期点，因为本来资金就很松。

“接下来长端掉期升跌还是要看即期的表现吧，目前大行不时提供美元流动性，对冲客盘购汇需求，如果大行推升人民币汇率，那掉期点还是会下来。”该股份行交易员称。

交易员们指出，由于季节性因素企业在5-7月刚性购汇需求较为旺盛，如果大行不能提供美元流动性，人民币贬值预期可能重燃，这是监管层不希望看到的；近期大行维稳仍未激起企业远期结汇意愿，一旦远期结汇意愿上升，长端掉期点自然会被拉低。

美元/人民币一周期掉期 今日收报27个点子，较上周五跌10%；一个月期 收于122点子，较上周五小跌6.15%；一年期掉期美元升水 收于1,470点子，较上周五跌3.29%。

短端掉期方面，前述中资行交易员称，从TN价格看，IPO对短端资金的挤压并不大，日内TN价格破4，资金十分充裕，后市如果央行有进一步的降息或降准动作，短端还是有一定的下行空间。

本周有超过20家新股IPO ，但进程已经过半。中国证监会此前表示，将根据市场情况，保证稳定市场预期的基础上，按月均衡发行，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。

中国银行间资金市场充裕局面依旧，周三早盘主要回购利率续降，其中交投最活跃的隔夜品种加权利率继续刷新逾四年半低点。