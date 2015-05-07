重温稿-台湾货币市场：短率徘徊于区间低位，提存期初资金情势明显宽松

* 短率徘徊低位

* 提存期初资金明显宽松

* 短票和RP利率持稳低位 (更新拆款及央行发行存单数据)

记者 詹静宜

路透台北5月6日 - 台湾银行间短率周三续处低位，资金调度人士表示，时序甫跨入新的提存期，市场资金情势明显宽松，银行间积极寻找资金去化管道，惟资金拆借需求疲软及短票量能偏少，令短率徘徊在既有区间低位附近。

银行资调人士指出，整体市场资金充裕的情况从上旬延续至今，而现正处提存期初资金更显充沛，尽管银行间尽量寻找货币市场投资标的，但短票等去化管道有限，多数银行还是仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金，短率料将持续维持低档。

“ 钱还是很多，拆入都好拆。”一位拆入方民营银行交易员说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%，同于上日。一周拆款利率落在0.380-0.440%，上日在0.380%-0.430%。

**发票量偏少**

短票方面，票券商表示，周三发票量仍旧偏少，银行买气则持续活络，令短票利率游走低位，周四、周五发票量能才会增温，但增幅料难以满足银行间买票需求，短票利率料续持于低档。

“短票先报0.57%利率，不愿承作就用拆款支付，”一大型票券商交易员。

另一位中型民营银行交易员则称，目前大型票券商30天期短票交投大致落在0.57-0.58%，但其他中小型票券商30日短票仍成交在0.60%的水准，由于现在短票量能偏少，大型票券商短票量能未必比中小型票券商多。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投持稳低位，部分中小型票券商仍有成交0.60%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.582%，前日为0.588%，成交量58亿台币，前日为165亿。

台湾央行周三公布，共发行1,498.3亿台币存单，与今日存单到期金额1,475.3亿台币相较，存单发行余额增23亿。

本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,256.8亿台币，本周余日的到期情况为周四2,013.5亿、周五569亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为60亿台币，累积超额准备为508亿台币、加计前期1%的超额准备为2,429亿台币。

**RP利率持稳低位**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信端、寿险端资金皆偏多，银行端资金更显宽裕，但现正值新券发行空窗期，RP券源略显供不应求，公债及公司债RP仍将持稳低位。

〞银行端钱多到不行，但没办法给他们多作。〞一位大型证券商交易员说。

另有大型票券交易商指出，目前整体资金情势很宽松，本周暂先持平既有区间承作公债及公司债RP，下周再讨论交投区间是否向下测试。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.54%，极短天期成交在0.46%，大致持稳上日。成交利率高低与票券商条件和承作对象不同，有所差异。