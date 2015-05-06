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市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 18:44 BJT

欧洲汇市：英镑微涨，受英国服务业PMI优于预期提振

“我认为经过上周之后，多数英国银行业市场都在做空英镑，”某大型国际银行的一名交易员表示。

“所以，我们周五早上可能看到的是，英镑以大跌回应选举结果，然后随着所有的建仓获利了结而迅速反弹。”

PMI数据显示4月服务业意外提速，有别于其他显示近期经济放缓的信号。英镑由数据公布前的1.5167美元，微升至1.5187。

不过英镑兑欧元则下跌约0.3%，报0.73895英镑。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/陈宗琦；审校 张明钧/王洋)

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