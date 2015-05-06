南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非消费者信心下降被美元大跌所抵销

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透约翰内斯堡5月6日 - 南非兰特兑美元周三上涨，尽管南非消费者信心下降，但美国贸易数据疲弱拖累美元下跌，带动兰特上涨。
在1430 GMT，兰特兑美元 报11.9235兰特，较周二收位上涨0.47%。
兰特短暂跌穿12兰特关口，因数据显示，今年第一季南非消费者信心下滑，主要受长期供电不足困扰经济前景所拖累。
美元承压，周二数据显示，美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平，暗示美国经济首季萎缩。 。
美元兑一篮子主要货币 劲跌1.2%，报93.936，从一周高位95.946回落。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-