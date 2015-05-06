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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 22:49 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非消费者信心下降被美元大跌所抵销

路透约翰内斯堡5月6日 - 南非兰特兑美元周三上涨，尽管南非消费者信心下降，但美国贸易数据疲弱拖累美元下跌，带动兰特上涨。

在1430 GMT，兰特兑美元 报11.9235兰特，较周二收位上涨0.47%。

兰特短暂跌穿12兰特关口，因数据显示，今年第一季南非消费者信心下滑，主要受长期供电不足困扰经济前景所拖累。

美元承压，周二数据显示，美国3月贸易逆差扩阔至近六年半最高水平，暗示美国经济首季萎缩。 。

美元兑一篮子主要货币 劲跌1.2%，报93.936，从一周高位95.946回落。(完)

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