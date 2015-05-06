欧洲股市：收低，因欧元上涨且美国数据疲弱拖累美股下跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收跌0.5%
* 公债被抛售和欧元上涨损及股市人气
* 景气循环股跌幅居前
路透伦敦5月6日 - 欧洲股市周三收低，回吐稍早涨幅，因欧元走强和美股下跌，促使投资者缩减交易头寸。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,547.72点，稍早上升至1,562.18点高位，此前数据显示，欧元区服务业数据强劲，且一些企业公布的业绩令人鼓舞。
欧元兑美元上涨至两月个月高位，受助于调查显示欧元区经济活动稳步扩张，以及10年期德债收益率触及今年最高水准。
不过，美股下跌，拖累欧股也下滑。包括美国民间部门就业人数增幅弱于预期等经济数据令人失望，使人担心美国经济可否从第一季的弱势中反弹，拖累美股下滑。
欧洲景气循环股跌幅居前，地产股 、汽车股 、建筑和材料股 ，以及旅游和休闲股 下跌1.0-2.3%不等。
一些欧洲企业季报令人鼓舞，限制欧股跌幅。丹麦风力涡轮机生产商Vestas Wind 、移动电话运营商Telenor 和全球最大啤酒生产商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 业绩良好，其股价劲升1.1-3.5%不等。
大部份欧洲企业公布良好的业绩，在迄今公布的STOXX Europe 600指数 成份股企业中，63%的业绩符合或好于市场预估。
法国兴业银行 公布第一季净利增长四倍 ，但该行股价劲跌2.3%。
德股DAX指数 收涨0.2%，报11,350.15点。法国CAC指数 收升0.15%，收报4,981.59点。英国富时100指数 收高0.09%，报6,933.74点。(完)
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