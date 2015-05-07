表格：澳洲4月就业人口减少2,900人，路透预估为增加0.5万人

投行观点：沃尔玛目标价由71上调至81美元--德意志银行
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路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：
* 澳洲4月经季节调整的失业率为6.2%(路透调查预估为6.2%)
* 澳洲4月经季节调整就业人口减少0.29万人(路透调查预估为增加0.5万人)
* 澳洲4月经季节调整的全职就业人口减少2.19万人
* 澳洲4月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.8%)
以下为详细数据(经季节调整)：
4月
失业率% 6.2
就业人数(百万人) 11.724
失业人数(人) 769,500
就业参与率(%) 84.8
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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