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货币新闻 | 2015年 5月 7日 星期四 09:46 BJT

表格：澳洲4月就业人口减少2,900人，路透预估为增加0.5万人

路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周四公布的就业数据显示：

* 澳洲4月经季节调整的失业率为6.2%(路透调查预估为6.2%)

* 澳洲4月经季节调整就业人口减少0.29万人(路透调查预估为增加0.5万人)

* 澳洲4月经季节调整的全职就业人口减少2.19万人

* 澳洲4月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.8%)

以下为详细数据(经季节调整)：

4月

失业率% 6.2

就业人数(百万人) 11.724

失业人数(人) 769,500

就业参与率(%) 84.8

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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