企业并购：Alexion同意以84亿美元价格收购同业，扩展罕见病药产品线

“我认为Alexion想要有一番大作为。这样的机会并不太多，所以这是他们很重要的一次出击，” BioShares Biotechnology Funds的资产配置经理Paul Yook说。该基金持有这两家公司的股票。

Yook说，这项宣布可能让Alexion成为并购目标。“之前对它有兴趣的人，如果不想连Synageva一起收入囊中的话，现在就得快点儿采取行动了。”

Alexion提出的收购价为每股115美元现金加上0.6581股Alexion股票，或相当于Synageva股份每股225.92美元，比周二收盘价95.87美元高出一倍多。

“虽然部分投资者对此估值瞠目结舌，但我们认为Synageva对外已披露的研发成果仅是一小部分而已，”Baird Equity Research分析师Christopher Raymond说。

Synageva股价周三大幅飙升，常规交易时段收涨112%，报203.39美元。Alexion盘中低见150.06美元，终场收低8%，报155.01美元，显示投资人不满Alexion所同意的收购价。

Alexion的财务顾问是Lazard和摩根大通。高盛为Synageva提供顾问服务。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪 审校 徐文焰)