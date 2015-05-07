美国经济：亚特兰大联储总裁称，市场预期美联储9月升息合理

洛克哈特预计，石油行业投资受抑以及美元升值拖累出口的局面将继续使美国经济表现放缓。不过这些影响应随着时间推移减弱，他认为，经济要保持复苏，短期内家庭支出需要大幅增长。

一年来就业强劲增长、薪资上调、放贷增加等因素应已为经济继续复苏提供了条件。但以消费者支出来看，第一季还是较为疲弱。

“短期经济成长形势还无法看得十分清楚，”洛克哈特在一次扶轮社午餐会上表示，经济反弹是否开始，周五公布的4月就业报告将是一项重要证据。“基本面对消费增长的支持看起来颇为强劲，”他表示，但“消费者似乎谨慎行事...消费者似乎还没有足够的信心来增加非必要支出。”

洛克哈特几乎已排除了6月升息的可能，这有助于确立目前对9月升息的预期。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员之一，其立场属中间派。

“必须密切观察并仔细解读未来几天、几周以及近几个月的数据，”他说。(完)