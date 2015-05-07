EIA库存周报：美国上周原油库存自1月以来首见下滑，因进口放缓

路透纽约5月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存下滑，为1月2日当周以来首见，因进口放缓；汽油和馏分油库存则是上升。

至5月1日止的一周，美国原油库存 减少390万桶，至4.8703亿桶，降幅为去年9月中以来最大。分析师原先预期为增加150万桶。

美国原油每日进口 减少90.05万桶至607万桶，为2001年以来最低水准。

“进口较少似乎是库存下降的主因，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说。

EIA称，原油交割地库欣的原油库存 下降1.2万桶。

受到EIA库存数据影响，美国原油期货及布兰特原油期货均延续涨势，并刷新2015年高位。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加24.7万桶。炼厂产能利用率 上升1.7个百分点至93%，为2005年以来同期最高水平。

美国墨西哥湾沿岸地区库存上周减少99.7万桶，是1月2日止当周之后首度下滑。

汽油库存 增加40.1万桶，路透访问的分析师预计为增加86.7万桶。