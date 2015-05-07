《全球汇市》美元因数据不佳而走软，英国大选前英镑处于守势

欧元兑英镑也升至三个月高点，英国周四举行大选，这是一代人以来最为胶着的一次大选。
欧元兑英镑 一度升至2月中旬以来高点0.7449英镑，最新报0.7441英镑。
几个月以来的民调均显示，英国首相卡梅伦所在保守党和米利班德所在工党的支持率不相上下，表明这两个政党都将无法获得英国下议院650个席位中的多数席位。
若两党均无法获得绝对多数席位，则他们将从周五开始与较小党派谈判，争取达成联合执政协议。
亚洲方面，将在0130GMT公布的澳洲就业数据可能影响澳元走势。澳元兑美元 最新报0.7965美元，隔夜最高升至0.8031美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1338 1.1351 -0.11 -6.27 1.2097
美元/日圆 119.44 119.43 +0.01 -0.20 119.68
欧元/日圆 135.42 135.56 -0.10 -6.46 144.78
美元/瑞郎 0.9161 0.9162 -0.01 -7.85 0.9941
英镑/美元 1.5238 1.5243 -0.03 -2.15 1.5573
美元/加元 1.2036 1.2044 -0.07 +3.60 1.1618
澳元/美元 0.7951 0.7967 -0.20 -2.66 0.8168
新西兰元/美元 0.7486 0.7491 -0.07 -3.99 0.7797
澳元/日圆 94.970 95.150 -0.19 -2.84 97.750
新西兰元/日圆 89.410 89.470 -0.07 -4.18 93.310
英镑/日圆 181.99 182.05 -0.03 -2.36 186.38
澳元/新西兰元 1.0617 1.0616 +0.01 +1.41 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 徐文焰/李爽/李婷仪/汪红英；审校 龚芳/徐文焰/许娜/王丽鑫)