《全球汇市》美元因数据不佳而走软，英国大选前英镑处于守势

马来西亚期市：棕榈油上涨，受益于斋月前的需求强劲

路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%