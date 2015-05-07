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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日

**上海证券报**

--此前通过并购切入数字营销领域的利欧股份 再度大手笔收购两家同类公司。该公司今日发布收购预案，公司拟拟“定增+现金支付”方式购买万圣伟业和微创时代两家公司。收购完成后，公司的数字营销业务实现从PC端到移动端多屏互动。

**21世纪经济报道**

--乐视体育筹划A轮融资，即将募集超1亿美元资金，A轮融资方主要是万达，乐视体育目前估值为4.5亿美元。

**人民日报**

--2014年粮食主产区秋粮收购4月30日全部结束，收购总量超2亿吨。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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