金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.71%或7.49点，报1,040.44点。
沪综指震荡收低1.6%连两日大跌，获利盘继续大举出逃
中国汇市：人民币收升受中资大行结汇推动，短期料窄幅盘整以稳为主
香港股市：恒指回吐早盘涨幅而终场收低，追随大陆股市跌势
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巴西股市：指标Bovespa指数 收跌1.63%，报57,103.14点。
巴西汇市：连续第二个交易日上扬，美国民间就业数据疲软，让市场更加相信，美联储升息时间要晚于原先预期，这刺激了投资者对于新兴市场高风险资产的兴趣。雷亚尔兑美元 收报3.0321雷亚尔，上日报3.0525。
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南非股市：指标股指录得逾一个月来单日最大百分比跌幅，追随全球市场走势，因债市抛售引发的忧虑波及到股市。指标Top-40指数 跌1.25%至47,707点，大盘All-share股指 收低1.33%报53,848点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非消费者信心下降被美元大跌所抵销
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印度股市：暴跌逾2%，抹去今年以来的全部涨幅，因自动交易平台卖盘强劲，同时海外投资者因征税疑虑而继续出脱仓位。指标BSE指数 收低2.6%，报26,717.37点；NSE指数 下挫2.7%，报8,097.00点，触及12月17日以来低点，并创1月6日以来最大单日跌幅。
印度汇市：印度卢比兑美元 追随国内股市跌势贬至63.54/55，周二收盘报63.44/45，亚洲货币多数走贬，也损及本地市场信心。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 回落0.63%，报1,066.19点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.52%，报584.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.99%至50.998卢布；卢布兑欧元 下挫2.35%至57.832卢布。(完)
(整理 郑茵 审校 李爽)