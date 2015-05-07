更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 2015/05/11 13和26周期国库券 2015/05/07 2015/05/14 2015/05/12 三年期公债 2015/05/06 2015/05/15 2015/05/12 四周期国库券 2015/05/11 2015/05/14 2015/05/13 10年期公债 2015/05/06 2015/05/15 2015/05/14 30年期公债 2015/05/06 2015/05/15 2015/05/18 13和26周期国库券 2015/05/14 2015/05/21 2015/05/19 四周期国库券 2015/05/18 2015/05/21 2015/05/21 10年期TIPS 2015/05/14 2015/05/29 2015/05/26 两年期公债 2015/05/21 2015/06/01 2015/05/26 13和26周期国库券 2015/05/21 2015/05/28 2015/05/27 52周期国库券 2015/05/21 2015/05/28 2015/05/27 两年期浮动利率债券 2015/05/21 2015/05/29 2015/05/27 五年期公债 2015/05/21 2015/06/01 2015/05/27 四周期国库券 2015/05/26 2015/05/28 2015/05/28 七年期公债 2015/05/21 2015/06/01 2015/06/01 13和26周期国库券 2015/05/28 2015/06/04 2015/06/02 四周期国库券 2015/06/01 2015/06/04 2015/06/08 13和26周期国库券 2015/06/04 2015/06/11 2015/06/09 三年期公债 2015/06/04 2015/06/15 2015/06/09 四周期国库券 2015/06/08 2015/06/11 2015/06/10 10年期公债 2015/06/04 2015/06/15 2015/06/11 30年期公债 2015/06/04 2015/06/15 2015/06/15 13和26周期国库券 2015/06/11 2015/06/18 2015/06/16 四周期国库券 2015/06/15 2015/06/18 2015/06/18 30年期TIPS 2015/06/11 2015/06/30 2015/06/22 13和26周期国库券 2015/06/18 2015/06/25 2015/06/23 52周期国库券 2015/06/18 2015/06/25 2015/06/23 两年期公债 2015/06/18 2015/06/30 2015/06/23 四周期国库券 2015/06/22 2015/06/25 2015/06/24 两年期浮动利率债券 2015/06/18 2015/06/26 2015/06/24 五年期公债 2015/06/18 2015/06/30 2015/06/25 七年期公债 2015/06/18 2015/06/30 2015/06/29 13和26周期国库券 2015/06/25 2015/07/02 2015/06/30 四周期国库券 2015/06/29 2015/07/02 2015/07/06 13和26周期国库券 2015/07/02 2015/07/09 2015/07/07 三年期公债 2015/07/02 2015/07/15 2015/07/07 四周期国库券 2015/07/06 2015/07/09 2015/07/08 10年期公债 2015/07/02 2015/07/15 2015/07/09 30年期公债 2015/07/02 2015/07/15 2015/07/13 13和26周期国库券 2015/07/09 2015/07/16 2015/07/14 四周期国库券 2015/07/13 2015/07/16 2015/07/20 13和26周期国库券 2015/07/16 2015/07/23 2015/07/21 52周期国库券 2015/07/16 2015/07/23 2015/07/21 四周期国库券 2015/07/20 2015/07/23 2015/07/23 10年期TIPS 2015/07/16 2015/07/31 2015/07/27 13和26周期国库券 2015/07/23 2015/07/30 2015/07/28 两年期公债 2015/7/23 2015/7/31 2015/07/28 四周期国库券 2015/7/27 2015/7/30 2015/07/29 两年期浮动利率债券 2015/7/23 2015/7/31 2015/07/29 五年期公债 2015/7/23 2015/7/31 2015/07/30 七年期公债 2015/7/23 2015/7/31 2015/08/03 13和26周期国库券 2015/7/30 2015/8/06 注：TIPS为通胀保值债券。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 日本公债市场 英国公债市场 [GB /CN] 台湾债市 中国债市 [CN /CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 郑茵 审校 许娜)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易