《全球重要经济事件一览表》--5月7日-5月14日

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5月7日(四)
纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对当前经济情况和货币政策发表演说。
圣加仑--瑞士央行总裁乔丹参加经营管理年会。(至5月8日)
布鲁塞尔--法国财长萨潘(Michel Sapin)在欧洲议会发表讲话(0700)。
西班牙巴塞罗那--欧洲央行执委会成员莫尔许在巴塞罗那经济学研究生学院发表演说(1645)。
奥斯陆--挪威央行公布利率决定(0800)。
东京--日本央行公布4月会议记录(2350)。
5月8日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(5月11日周一继续开会)。
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在国际货币金融机构官方论坛(OMIFIF)组织的活动中发表演说，题为“增强欧元区金融稳定性”(1130)。
纽约布朗克斯--纽约联邦储备银行总裁杜德利在第17届布朗克斯银行家早餐会发表演说。(1345)
法兰克福--德国央行理事Joachim Nagel参加名为“检视货币政策”的研讨会。(0500)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁参加支付论坛。(0530)
华盛顿--美国财政部副部长拉斯金参加小型企业周活动的颁奖典礼(1800)
悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。
挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
5月9日(六)
法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在“检视货币政策”研讨会发表演说。(0500)
5月11日(一)
伦敦--英国央行公布利率决议(1100)。
5月12日(二)
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话(1645)。
悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算。
华盛顿--美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在第17届全球私募股权投资年会上发表演说。(1300)
布鲁塞尔--欧盟财长在布鲁塞尔会晤(0700)。
挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话(0630)。
惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)。
5月13日(三)
伦敦--英国央行公布季度通胀报告(0930)。
奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
5月14日(四)
提比里斯--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)。
雅典--英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen。(至5月15日) (完)
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(编译 李婷仪 审校 白云)