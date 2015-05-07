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货币新闻 | 2015年 5月 7日 星期四 09:25 BJT

芝加哥期市：小麦期货持于一周高位附近，受美国作物巡查团报告支撑

7月玉米合约 跌0.5%，报每蒲式耳3.65美元，上日涨1.1%。

堪萨斯州的年度农作物巡察活动进入第二日，估计该州南部地区硬红冬麦平均收成为每英亩产34.5蒲式耳，高于上年同期的30.8，但低于五年均值。

小麦周三获得强劲支撑，因Wheat Quality Council作物巡查团对堪萨斯的巡查结果令人失望。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 479.25 0.00 +0.00% +2.73% 497.90 43

CBOT玉米 365.00 -1.75 -0.48% +0.62% 377.32 37

CBOT大豆 983.00 0.50 +0.05% -0.18% 973.92 60

CBOT稻米 $9.76 -$0.04 -0.41% -2.21% $10.48 25

美国原油 $60.47 -$0.46 -0.75% +0.12% $54.71 71

汇率

欧元/美元 $1.134 -$0.001 -0.11% +1.38%

美元/澳元 0.796 -0.001 -0.09% +0.25%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李爽 审校 王丽鑫/龚芳)
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