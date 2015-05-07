《焦点》警惕油价强力反弹背后，期货与实货价格的深度背离--交易商

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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BP公司前执行长Tony Hayward上月表示，美国页岩油行业的资本和人力撤出规模很大，所以新一轮油价涨势可能比预期更早到来。
其他人认为，页岩油生产商最近几个月效率提高很多，一旦油价反弹至每桶70美元，他们很快就可以恢复生产。
石油贸易公司维多的主管Ian Taylor表示，他认为油价很快会再次下跌。
需求方面，最大的不确定性是今年下半年中国是否会恢复购买大量战略储备石油。
但越来越多的市场观察人士认为，基本面表明市场偏空，至少在供应减少或需求增加之前都将如此。
“当前涨势距离触顶或许尚远，但除非供需关系发生根本性改变，否则油价推上去之后可能很快就又开始回落，就像2008年下半年和2014年那样，多头只能像推石头一样重新从山脚往上推。”(完) (编译 王颖/龚芳/杜明霞/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪/郑茵)
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