《焦点》警惕油价强力反弹背后，期货与实货价格的深度背离--交易商

BP公司前执行长Tony Hayward上月表示，美国页岩油行业的资本和人力撤出规模很大，所以新一轮油价涨势可能比预期更早到来。

石油贸易公司维多的主管Ian Taylor表示，他认为油价很快会再次下跌。

需求方面，最大的不确定性是今年下半年中国是否会恢复购买大量战略储备石油。

但越来越多的市场观察人士认为，基本面表明市场偏空，至少在供应减少或需求增加之前都将如此。