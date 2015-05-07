基金产业：油价4月弹簧式反弹，看空的部分对冲基金措手不及

“目前的情况是，前方出现非常高的资金流动，而后方却存在非常差的流动性，这就意味着要追踪市场日线、周线和月线走势空前困难，”另一位业内消息人士称。

据业内消息人士称，资产管理规模近10亿美元的基金Taylor Woods整个4月缩水3-4%。该基金由瑞士信贷前大宗商品交易员George "Beau" Taylor和Trevor Woods管理，去年回报率约15%，在今年1月和3月也因押对油价下滑实现上涨。

这些消息人士称，由高盛前交易员Jonathan Goldberg执掌、2015年初资产管理规模近5.5亿美元的BBL较上年同期缩水5%。

BBL曾是2014年表现最佳的能源基金之一，涨幅高达51%。

在全球供应收紧的背景下，数月前推低油价的供应过剩预期减弱，从而引发了近期这轮涨势。周三公布的政府数据显示，美国原油库存自1月以来首次减少。

近月美国原油合约 周三涨至62美元以上的年内高位。3月触及42美元左右的六年低位。去年6月时高于107美元。