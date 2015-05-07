亚洲经济：中国应继续提高汇率政策的弹性--IMF报告

IMF称，日本央行可采取延长所购日本公债期限等措施，也可以通过即便退出量化宽松计划后仍维持资产负债规模的方式，强化政策前瞻性指引。

“如果油价下挫影响了核心通胀或长期通胀预期，日本央行可以考虑加快质化及量化宽松(QQE)，”IMF还称。

IMF称，尽管在成长前景不确定的背景下，日本将消费税二次上调的时间推迟至2017年4月的决定是“合理的”，但仍需制定中期财政整顿的可靠策略。

IMF还称，印度经济自2013年中期以来有明显改善。

IMF表示，印度央行应“维持其紧缩的货币政策立场，”还表示通胀预期偏高及供应面出现突发状况的可能性，将继续对印度实现中期通胀目标带来挑战。