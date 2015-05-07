《分析》资金水位高中国公开市场续无为，宽松预期不减关注出台时机

* 公开市场操作连续三周空窗，逆回购或阶段性淡出

* 银行间流动性充裕，央行公开市场停手观望

* 对未来政策仍抱宽松预期，关注出台时机

* 下周宏观数据将为政策方向提供更多指引

作者 吕雯瑾

路透上海5月7日 - 年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三周空窗。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。

业内人士称，经济无明显起色，市场对未来政策仍抱有较强宽松预期。除降息、降准等“标准化”手段外，抵押补充贷款(PSL)亦有望大行其道。惟实体经济融资成本下行效果未十分明朗前，具体举措出台时间有待观察。

招商证券固定收益分析师孙彬彬认为，从当前市场的流动性状况来说，使用逆回购等短期调节工具进行量价调整的必要性十分有限，未来很可能会淡出一段时间。

银行间债市周四资金供给依旧充沛，质押信用债融入亦无难度，价格方面，隔夜回购最新加权利率 报1.44%附近，向近五年低位下探。

民生银行首席研究员温彬并称，中国央行近来属意引导降低实体经济融资成本，为避免不必要扰动，短期内正回购重启概率也不大。

中国央行公开市场本周未进行任何操作，为连续第三周空窗；同时因没有逆回购和央票等到期，也是连续第二周既无资金投放或回笼。

但是众多宽松预期之下，也有着不同的声音。

中国官方媒体--人民日报周三发表评论文章称，中国经济发展进入新常态，只要把已有的调控措施层层落到实处，就完全可以换来更理想的速度、更优质的效益，压根用不到强刺激。

中国在2月和4月两次降准，幅度分别为0.5个百分点和1个百分点。且自去年11月以来，已经两次降息。经济方面，无论是贸易形势，还是汇丰制造业PMI等数据，均显示经济增长情况不如人意。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/gaz64w

**政策预期宽松，调节手段多样化**

中国经济下行压力不减，呼唤更多宽松货币政策出台。不过时点方面，还要看实体经济融资成本获益程度等确定。近期将有进出口、工业生产者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)和固定资产投资等多项数据将公布，或可借此关注政策出台时机。

华北一银行交易员认为，考虑到经济下行压力较大，央行下一步仍可能采取降息工具。“如果不降息，降准释放的这些钱想利用起来还是很困难的。”

不过温彬指出，央行或慎重使用降息工具，因二季度猪肉、食品价格可能上升，从而通货膨胀出现反弹；另外，降息也会对人民币汇率稳定提出挑战。当然待PPI、CPI、进出口等数据出炉后，政策方向或可进一步明确。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

孙彬彬补充说，中国央行目前的政策基调为积极中透着稳健，总量与结构性工具将平衡使用。经过此前超预期降准，总量调节基本到位，央行下一步或将更侧重MLF、PSL等中长期限工具的使用。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --