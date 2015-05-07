港报社评：张炳良莫让烫手山芋沦为污点--信报5月7日

广深港高铁香港段全长只不过二十六公里，原本造价六百五十亿元，平均二十五亿元打造一公里铁路，五年前已经被认为“贵绝全球”，谁料工程金额不断超支，大有在世界纪录之上屡创新高之势，成本频频失预算的情况之下，去年港铁公布的造价估算已增加至七百多亿，又有个内幕数据是八百多亿，最新的讲法是接近九百亿才能“埋单”。

立法会交通事务委员会主席田北辰表示，从内部所得消息显示，港铁与不同承建商计算过追加费用及索偿金额等等，估计高铁造价已达至接近九百亿元，比最先的预算超支四成。假如此说属实，这项超级昂贵工程有机会沦为国际笑话，当中存在着三大隐忧，第一是成本实在太贵，第二是工程不断滞后，第三是“一地两检”成疑。

根据田北辰的讲法，他关注港铁与政府如何分担超支金额，因为双方对合约的理解有很大分歧，港铁认为只要支付较多管理费（或者是几十亿元），政府仍须为数以百亿元计的巨额超支包底；政府则认为，若证实港铁有失误，对方便应承担超支费用，当中的分歧可能要透过民事诉讼解决。田北辰也担心，双方不肯妥协的话，有必要再到立法会申请追加拨款，势必由于时间上的拖延导致造价进一步攀升。

假如超支问题被带到立法会讨论，恐怕情况将变得更加复杂。须知道如今因为政改方案悬而未决，政治气氛两极化，泛民主派已摆出事事不合作的姿态，高铁申请追加拨款少不免遇上诸多质询及拉布阻挠。更何况，建制派也不见得例必要为政府保驾护航，毕竟今年年底就是区议会选举，建制派犯不着由于撑政府动用公帑“填氹”而得罪选民。所以有理由相信，高铁超支一事极具争议性，甚至高度政治化。

至于“一地两检”迟迟未见解决迹象，高铁日后即使勉强通车，那只不过是比现有的直通车快一点而已，因为过境乘客必须中途落车受检，费时失事，令高铁的便捷大打折扣。那时候，就算成本不再增加，接近九百亿元的高昂造价亦是香港发展史上的污点，无辜做了冤大头的纳税人哭笑不得。

谈到政改方案与政治化，高铁问题会不会同样变成运输及房屋局局长张炳良个人仕途的缺陷？近日政坛有风声传出，若然政改方案最终得以通过，二○一七年实现一人一票选特首，张炳良说不定是其中一位可以考虑的候选人，算得上是能够入闸与出闸的黑马之一。张炳良拥有民主派背景，曾经是民主党副主席，兼具公职经验，既不可能被标签为“土共”，又不可能被归类为“反共”，参选的话应该不会受到两大阵营太激烈的排挤。问题是，张炳良主管的运输及房屋事务，眼前有三个烫手山芋，处理不好将会严重失分。

第一个烫手山芋正是上述的高铁问题，第二个是赤鱲角机场兴建第三条跑道，第三个则是令到香港人长期愁眉不展的房屋问题。

机场“三跑”方案，尽管不久前得到行政会议拍板上马，但众所关心的空域疑团尚未得到明确答案，这难题必将继续发酵，困扰各方。

房屋问题牵涉到觅地建屋，城规会早前正式通过新界东北发展计划，原封不动将粉岭北和古洞北分区计划大纲草图提交行政会议审批，为觅地建屋迈出一步。然而，这计划尚存变数，反对东北发展的居民不排除提出司法覆核。

姑勿论政改方案是否通过，也不管张炳良是否有意愿参选特首，身为局长的他，仍然有义务责任做好份内之事，交出政绩，莫让烫手山芋沦为污点。

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