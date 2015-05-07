港报社评：绿置居试温毋须过分进取--星岛日报5月7日

房屋委员会讨论推出售价低于居屋的绿表置居先导计画，初步构思是以不高于市价六折卖楼，部分委员担心太贵。当局订价水平需要顾及纳税人补贴，还要避免颠覆现时公屋和居屋供应的平衡。

楼价高企，连居屋都有市民觉得难以负担，政府希望透过绿置居计画，以低于居屋的价钱卖给公屋住户和资产入息符合资格的轮候公屋人士，构思是从兴建中的公屋拨出几幢做绿置居，公屋户成功申请后要放弃原住单位，计画协助他们置业自住之余，又不会减少公屋单位供应。

“廉价版居屋”固然为有意置业的公屋户带来好消息，至于价钱是否愈平愈好，无论从买家角度或公众利益角度，都有待斟酌。

有房屋委员认为，纵使六折，公屋户都难以负担首期，应该加大折扣。不过，最新一期居屋以市价七折发售，有一万一千五百绿表户申请接近一千三百个配额单位，显示公屋住户不乏够财力的人士。现时交一倍半或以上租金的公屋“富户”约有两万，绿置居评估市值会因质素而逊于居屋，折扣又比居屋大，不少公屋“富户”应该负担得起。

从买家利益角度来看，折扣率愈大，愈是先甜后苦，愈低价买入，将来要出售，要作出的补价愈高，甚至可能达天文数字才能够脱手，大增日后换楼改善居住环境的难度。

折扣大，即房委会提供的地价临时补贴额大，而业主补价出售意欲低，即这些补贴回笼之日久。当局本来的居屋政策是透过卖楼收入来应付管理公屋和兴建新公屋和居屋的开支，如果绿置居资金补贴量大又难回笼，加重房委会资金压力，最后房委会要向纳税人摊大手板，纳税人未必认同。

此外，如果绿置居供应多，价钱又和居屋相差甚大，公屋居民申请居屋的兴趣将大减。现时居屋白表和绿表的单位供应是四六之比，当局如果因为绿表申请者减少而调整这比例，把部分绿表名额改拨给白表申请者，以今期居屋平均一百四十个白表申请人才买到一个单位，打算用白表抽居屋的市民固然欢迎；可是这样一来，透过绿表中签腾空出来的公屋单位数量就会减少了，对众多租住劏房等待入住公屋的基层市民不利。

长远来说，当局如果能够增加置业阶梯，又做到各级资助和出租单位供应皆增，“做大个饼，人人有份”，固然皆大欢喜；但是，现时房屋供应捉襟见肘，大家就要“睇餸食饭”。

目前绿置居以先导计画形式推出，宜小试水温，再视乎反应调节，当局在供应量和订价优惠方面，不宜过分进取，要尽量平衡各方面持分者的利益，避免顺得哥情失嫂意，令一个惠民措施变成新的社会争议。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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