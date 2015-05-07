《即时观点2》澳洲4月就业人口下降，结束此前两个月增长势头

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路透悉尼5月7日 - 澳洲就业人口在连续两个月强劲成长后，4月减少2,900人，失业率也微升至6.2%，显示劳动力市场仍未全面启动。

澳元 因整体数据不佳而一度下跌，不过3月就业人口上修，很大程度上减轻了4月数据逊于预期所带来的打击。

关键点：

* 澳洲4月经季节调整就业人口减少0.29万人(路透调查预估为增加0.5万人)

* 4月经季节调整的全职就业人口减少2.19万人

* 4月经季节调整的失业率为6.2%(路透调查预估为6.2%)

* 4月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.8%)

以下为分析师评论摘要：

安本资产管理资深投资经理DAVID CHOI：

今日公布的就业数据，支持了澳洲央行本周降息至2%的决定。就业数据表明，澳洲经济依然脆弱。我们预计，澳洲央行中期内将进一步降息，以刺激消费。

RBC CAPITAL MARKETS高级分析师SU-LIN ONG：

(这份报告)好坏参杂。总体来看，它继续显示出就业市场的强劲程度胜过经济基本面的暗示，所以有些数据我们仍不太愿意光看数字表面来解读。

报告显示失业率略见回稳。澳洲央行真的关注这些数据吗？如果是，那么他们本周就不会降息了。问题是，这份报告和增长仍低于趋势水准的情况一致吗？我不认为这会改变央行内部的讨论。决策者对2%的利率水平感到安心，或许将暂时按兵不动一阵子。

我们预计年底前会降息，但降息门槛相当高。

澳洲联邦银行(CBA)经济学家GARETH AIRD：

就业报告即便谈不上略为好转，大体也符合预期；央行在2月份货币政策声明中预计，失业率将触及6.4%，过去几个月的失业率在该水平附近游走。我认为今日的数据即便说不上略佳，也可以算是符合央行的预期。

市场反应：

数据公布后，澳元 最初下滑，但迅速回升至0.7960。银行间利率期货<0#YIB:>持平，数据并未改变对澳洲央行接下来几个月将维持利率不变的预期。

链接：

澳洲统计局网站：www.abs.gov.au

背景资料：

* 就业人口预估区间介于下降1万人至增加2万人，对失业率的预估介于6.1-6.3%。

* 上月修正数据显示，失业率并未像初估那样上升，但仍守在去年6月以来的6.1-6.3%区间。

* 3月就业报告强劲且2月数据大幅上修，让就业市场看起来比最初想象的更健康，不过分析师留意不过度解读这类波动剧烈的数据。

* 澳洲央行本周降息时指出就业好转，因此4月报告若乐观，将强化市场对央行放宽政策暂告一段落的预期。