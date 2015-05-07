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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 11:51 BJT

台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.74-0.745%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(8日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.74-0.745%

* 受访机构：六家

路透台北5月7日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.74-0.745%。预估大区间则落在0.735-0.76%。

4月间央行月度标售的两年期定存单利率为0.755%，是为连续第五期走低。 此次标售的高标落在0.762%。

路透周四访谈六家金融机构，以下为重点整理：

**台币资金泛滥情况未变，市场可供配置的商品不多，央行的两年期定存单一向受本地银行欢迎，过去五期以来标售利率均呈下滑走势

**5月初以来央行对隔夜拆款的游资大开门户，收受隔夜资金情况还不差，这稍可抑制短期资金泛滥情况

**不过，近期包括美债、台债的殖利率较上个月标售时走高，这可能抑制二年定存单标售利率走低幅度

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (记者 高洁如；审校 林高丽)
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