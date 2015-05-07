重发 - 欧洲个股：德国安联称PIMCO客户资金外流将损及公司获利

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路透5月7日 - 欧洲最大保险商德国安联 周三警告称，旗下美国投资管理事业太平洋投资管理公司(PIMCO)的客户资金外流将有损安联今年的获利，而且目前还难以预测何时会逆转资金外流、再现资金流入。

PIMCO为安联营业利润贡献五分之一以上，去年遭遇创纪录的资金外流及管理层动荡，包括传奇的债券经理人、长久以来被称作“债券天王”的葛罗斯去年9月突然离开PIMCO。

今年投资者继续从PIMCO回撤资金，只是速度有所放缓。PIMCO旗舰总回报债券基金如今已经丧失全球最大债券型共同基金的地位。

“资产管理业务去年以来的资金外流情况，将对安联2015年的业绩带来拖累，”安联首席执行官Michael Diekmann在他就任最后一天的股东年会上表示。

Diekmann称，在PIMCO发生葛罗斯离任等管理层重大变动之后，客户外流在所难免。PIMCO由葛罗斯于1971年与他人共同创立，提到PIMCO，人们就会想到葛罗斯，但葛罗斯选择了离任，去年9月前往同业骏利资产管理集团 任职。

安联预计，旗下资产管理业务今年将带来22亿到28亿欧元的营业利润，去年和2013年的贡献分别为26亿和32亿欧元。此项业务中PIMCO占到绝大多数，同时也包括德盛安联资产管理在内。

**刺痛**

尽管PIMCO客户还在外流，但欧元相对美元的疲势为以欧元作汇报货币的安联缓解了一部分刺痛。截至3月底时所管理的第三方资产从去年12月底时的13亿欧元涨至14亿欧元。

安联负责资产管理业务的董事会成员Jay Ralph表示，目前还无法预估PIMCO何时实现资金净流入。

安联一家大股东的基金经理称，他目前预计PIMCO到今年下半年也不会有净资金流入。

“眼下没人对PIMCO抱持看涨态度，所以(没有净资金流入)也在市场预料之中，”这位没有公开置评权限的经理称。