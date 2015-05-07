台湾汇市：台币早盘实质汇价走弱，国际美元虽走弱但韩元大贬

金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑、LME库存增加
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
路透台北5月7日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价偏贬。汇汇银人士说，国际美元虽走弱，但韩元早盘在官员谈话后大跌，引爆外商银和进口商进场抢购美元，台币走势由持稳转弱。
汇银人士表示，眼看韩元不支倒地，市场美元买盘大增，台币转弱；不过出口商则略有进场小幅抛售美元，早盘台币走势暂时与国际美元脱钩。
〞韩元突然大贬，台币跟着走贬，有人开枪（进场抢美元），有人就跟着捉（买美元），尤其是外商银行。〞一大型公股银行交易员表示。
在出口商方面，汇银人士也说，厂商最初看到台币明显走贬即进场抛售美元，但预期未来还会下跌，在抛售一些美元后即惜售，美元卖盘短少下，使台币走弱更形偏弱。
韩国企划财政部长官崔炅焕表示，消费和投资信心已显现出复苏的正面迹象，但日圆 走软已引发对其损及韩国出口的担忧。而若汇率波动过快，将采取措施；此讲话公布后，韩元兑美元 扩大跌幅。
上午10:05，韩元兑美元 报价在1,088.4，上日收在1,080.0。
台币早盘主要实质交易区间落在30.670-30.700；上交易日实质区间则在30.605-30.691。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近持稳；一个月远汇报价 暂在30.675/30.705左右，上日收盘收在30.585。
美元指数周四亚洲市场早盘徘徊在两个多月低点附近，因美国数据令人失望而再度承压。周三出炉的数据显示，美国4月民间就业岗位增幅为逾一年最低，为周五出炉的非农就业报告亮起红灯。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.660-30.720
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“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易
路透5月8日 - 亚洲货币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 法国选举结果激励风险偏好回暖，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨逾0.5%，原油价格上扬逾1%。 继去年英国公投退欧引发全球市场震荡后，马克龙胜选缓解了民粹主义再度震撼上演的疑虑。 韩国大选也很受关注，韩元 在大选前小幅上扬。韩国将在周二举行总统选举，自由派候选人文在寅有望胜出。 在朝鲜加大力度进行核及导弹试验活动之际，文在寅若当选，将结束保守派执政九年的情况。 印度卢比 涨幅居前，得益于股市表现强劲。 印尼卢比 持平，此前印尼央行副总裁Sugeng表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。印尼卢比年初至4月中旬攀升2%，此后又掉头下跌0.5%左右。 美国方面，最新数据显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月料将升息，但由于