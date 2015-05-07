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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 10:30 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价走弱，国际美元虽走弱但韩元大贬

路透台北5月7日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价偏贬。汇汇银人士说，国际美元虽走弱，但韩元早盘在官员谈话后大跌，引爆外商银和进口商进场抢购美元，台币走势由持稳转弱。

汇银人士表示，眼看韩元不支倒地，市场美元买盘大增，台币转弱；不过出口商则略有进场小幅抛售美元，早盘台币走势暂时与国际美元脱钩。

〞韩元突然大贬，台币跟着走贬，有人开枪（进场抢美元），有人就跟着捉（买美元），尤其是外商银行。〞一大型公股银行交易员表示。

在出口商方面，汇银人士也说，厂商最初看到台币明显走贬即进场抛售美元，但预期未来还会下跌，在抛售一些美元后即惜售，美元卖盘短少下，使台币走弱更形偏弱。

韩国企划财政部长官崔炅焕表示，消费和投资信心已显现出复苏的正面迹象，但日圆 走软已引发对其损及韩国出口的担忧。而若汇率波动过快，将采取措施；此讲话公布后，韩元兑美元 扩大跌幅。

上午10:05，韩元兑美元 报价在1,088.4，上日收在1,080.0。

台币早盘主要实质交易区间落在30.670-30.700；上交易日实质区间则在30.605-30.691。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近持稳；一个月远汇报价 暂在30.675/30.705左右，上日收盘收在30.585。

美元指数周四亚洲市场早盘徘徊在两个多月低点附近，因美国数据令人失望而再度承压。周三出炉的数据显示，美国4月民间就业岗位增幅为逾一年最低，为周五出炉的非农就业报告亮起红灯。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.660-30.720

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